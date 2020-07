El caso Kamel Nacif y poco respeto a la legalidad interna de partidos

Biestro no es ninguna garantía de triunfo para Morena en 2021

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que dos son las aduanas que el gobernador Luis Miguel Barbosa y su candidato a la alcaldía capitalina, Gabriel Biestro Medinilla, tendrán que sortear para ganar el ayuntamiento de Puebla en los comicios intermedios de 2021.

La primera aduana y que parece la más complicada es la elección interna de Morena, sobre todo después de que la principal aliada del gobernador dentro de este partido, Yeidkol Polevnsky Gurwitz, fue defenestrada y denunciada por daño patrimonial ante la Fiscalía General de la República.

Sin Yeidkol al frente de Morena no se ve cómo el gobernador Barbosa y su delfín, el diputado Gabriel Biestro, puedan hacerse del control de Morena en Puebla y de sus principales candidaturas en las elecciones intermedias.

La verdad es que a pesar del evidente respaldo que tiene del Ejecutivo, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LX Legislatura del Congreso local, no ha sabido construir una candidatura sólida al interior de Morena.

Por el contrario, quizás sus mayores críticos y detractores se ubiquen dentro de su propio partido, debido a que los militantes de Morena han sido marginados de la administración pública estatal.

Aquí la columna completa

Morena destituyó a la secretaria de finanzas y esta sigue controlando el dinero del partido

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que Morena heredó del PRD uno de los peores vicios: la falta de respeto a la legalidad interna del partido. Este es un ajemplo: el pasado 18 de junio, los tres integrantes del cuerpo colegiado de la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) morenista dictaron medidas cautelaras en las cuales ordenaron separar temporalmente a María Isabel Lugo Chávez del cargo de Secretaría de Finanzas del partido en Puebla, por presumir que cometió faltas al estatuto y prejuicios patrimoniales. Sin embargo, esta mujer hasta ayer seguía manteniendo el control de las perrogativas de esta fuerza política y la quiencena pasada, ella decidió a quien se le pagaba un salario y a quien no.

Si algo ha caracterizado al PRD, organización de la que salieron muchos cuadros para fundar Morena, es que pocas veces o casi nunca se respeta la legalidad interna. En Puebla siempre ha existido listas de militantes perredistas sancionados en sus derechos partidistas y hasta expulsados, sin que ello signifique que dejen de participar en la vida interna de esa fuerza política, igorando el mandato de los órganos juridicciones del instituto del sol azteca.

Esa misma condición ahora se registra en Morena o por lo menos en el caso de la secretaria de Finanzas, quien es funcionaria del ayuntaniento de Puebla y a su vez ocupa un cargo en la dirigencia del partido, pese a que el estatuto morenista prohibe que un servidor público pueda ser ser directivo de esta fuerza política.

De acuerdo al expediente CNHJPUE2852020, que suscribieron Héctor Díaz–Polanco, Gabriela Rodríguez Ramírez y Adrían Arroyo Legaspi, quienes forman el cuerpo colegiado de la CNHJ, desde el pasado 18 de junio tendría que estar suspendida de su cargo María Isabel Lugo Chávez, pero eso no ha ocurrido.

A finales de mayo, Alfonso Ramírez Cuéllar el presidente nacional y provisional de Morena, determinó suspender a Mario Bracamonte González y otros integrantes de la dirigencia estatal de Morena en Puebla, mediante un acuerdo que nadie conocía y que nunca se notificó oficialmente a los afectados.

Aquí la columna completa

Gobernaron con delincuentes

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que un hecho exhibe con crueldad hasta dónde llegó el morenovallismo en aras de encubrir el asesinato del menor José Luis Tlehuatlie Tamayo, durante la protesta en Chalchihuapan, aquel 9 de julio del 2014.

Es lo que retrata al grupo gobernante del poder de aquella época. Con tal de salvar el proyecto presidencial, se criminalizó al pueblo.

El tema es relevante porque jamás se indagó sobre esta acción, a pesar que el columnista Valentín Varillas Henaine, lo publicó el 27 de julio del mismo 2014 en el portal Status.

“El uniformado, aparentemente herido en el operativo de desalojo y presentado como víctima por parte del morenovallismo, narra -en un video difundido por medios electrónicos- los acontecimientos, evadiendo la responsabilidad de los elementos de seguridad pública en la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y mostrando a los manifestantes como auténticos delincuentes.

“No es la primera vez que Mario Tomás González Ricaño aparece en la prensa.

Aquí la columna completa

La prisa de Gertz Manero

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que la ganaron las ansias al Fiscal General de la República.

En su afán de ganar puntos en un debate mediático que sostuvo con el analista Eduardo Buscaglia y vender que aquellos años de impunidad se habían terminado con la llegada de la 4T al gobierno, deslizo un dato inexacto que tiene que ver con el caso Marín –Cacho.

Dar por hecho la extradición de Kamel Nacif, cuando en realidad se está lejos de conseguirla, no corresponde necesariamente a la estrategia legal que el gobierno federal ensaya para este tema en específico.

No me mal entienda: la detención del ex gobernador poblano, Mario Marín Torres, es para Andrés Manuel López Obrador importante, más no urgente.

A pesar de que se trata de uno de los principales pendientes para la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien presiona insistentemente para que se cumplimenten las órdenes de aprehensión relacionadas con el caso Lydia Cacho, los asesores presidenciales y quienes monitorean el día a día de la popularidad e imagen del jefe del ejecutivo federal, recomiendan no quemar un cartucho tan valioso.

Aquí la columna completa

Los números de Gatell vs la cruda realidad en Puebla

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que con la novedad de que la federación considera que en Puebla la epidemia del coronavirus comenzó a disminuir porque de acuerdo con sus registros una importante cantidad de los 217 ayuntamientos del estado no presentaron casos positivos, este lunes 13 de julio de 2020.

Como siempre las cifras están por demás amañadas. De entrada, porque la realidad dibujada por Gatell y compañía obedecen al cierre del 26 de junio, lo cual la hace aún más inverosímil.

Vayamos con la versión oficial.

“En Puebla… Vemos una cantidad importante de municipios que ya no tienen transmisión en la semana 27 y los municipios que tiene una mayor cantidad de transmisión realmente son pocos”, señaló José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología, durante la conferencia nocturna que se transmite diariamente en algo similar a la Cadena Nacional.

Mientras lo decía, presentaba una gráfica en la cual, visualmente los espacios blancos, que representan los municipios sin casos activos sobresalían de las manchas rosas, anaranjadas y rojas.

Aquí la columna completa