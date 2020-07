Serio: Va Claudia por la re elección

Pasados unos días de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Puebla, la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, reunió a su equipo más cercano del Ayuntamiento y ante él, definió su ruta política para las elecciones del 2021:

Voy por la re elección… Vamos por la re elección.

En ese camino ¿Quién puede impedirle alcanzar la candidatura de Morena para competir con Eduardo Rivera Pérez del PAN, la presidencia municipal de la ciudad capital?

¿Quién? ¿Luis Miguel Barbosa? El gobernador, «primer morenista» del Estado y jefe político de Morena. No. Ya no. Barbosa no tiene el control de las fuerzas, tribus o grupos internos del movimiento lopezobradorista.

¿Quién? ¿Gabriel Biestro Medilla?

Tampoco. El ahora presidente de la Junta de Gobierno de lo cada vez menos Honorable que le queda al Congreso del Estado, ya no controla a Morena y su relación con los consejeros y militantes, se ha venido debilitando, por lo decir gastando.

¿Quién? ¿Eric Cotoñeto Carmona?

Menos. El operador político del C. Gobernador no pudo convertirse en presidente el año pasado y perdió la Junta Auxiliar de Zaragoza en una elección extraordinaria. Si no pudo ni ganar Zaragoza.

¿Quién? ¿Yeidckol Polevnsky?

Nunca. La ex dirigente cayó del ánimo de López Obrador, cuando se reveló que fue beneficiada del gobierno de Peña Nieto, con la condonación de 16 millones de pesos de impuestos. O sea, cómplice de los privilegios de la «mafia del poder».

¿Quién, quién, quién?

Liza, al Congreso y como líder

Pero volvamos a Claudia.

En la reunión con la Burbuja de Claudia, se definió que la ruta es el control de los Consejeros de MORENA. Y eso, digamos, ya está (sólo hay que «aceitarlos» -$$$-).

Pero lo más importante, es que se percibe la aprobación, aval y respaldo del Presidente López Obrador. Es su candidata.

En la estrategia se prevé alcanzar las siguientes candidaturas:

Eloisa Vivanco.- Fundadora de Morena en Puebla y madre de la alcaldesa para el distrito 9 federal.

Liza Elena Aceves López.- Secretaria del Ayuntamiento, primer lugar en la lista de plurinominales. Los Claudistas quieren el trofeo de la coordinación del Grupo Legislativo de MORENA y con ello de la Coalición con el PT y el Partido Verde. Aspiran a la presidencia de la Junta de Gobierno del Legislativo.

Y para los distritos locales de la ciudad de Puebla:

Leobardo Rodríguez Juárez.- Secretario de Administración, para el 9.

René Sánchez Galindo.- Secretario de Gobernación, para el 10.

José Israel Román Romano.- Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, para el 11.

Y todo… Es en serio.

Punto.

He dicho y he escrito.

Ni Obama

Corren rumores que, a pesar de ser sobrino de la esposa de Luis Miguel Barbosa, el alcalde suplente de Tehuacán, Andrés Artemio Caballero López, es «recomendado» del Partido Encuentro Social (PES) y por ende del diputado Fernando Manzanilla. De ser así, y aunque sea de la familia, de la destitución no lo salva, ni Obama.

El Verdugo

La eliminación del «fuero constitucional» en Puebla, no es logro del Congreso del Estado, sino un acto de justicia. De todas maneras, los gobernadores no lo necesitan, porque mientras son gobernadores son inocentes en todo. El Verdugo dice: Cuando dejan el gobierno, es cuando empiezan a perseguirlos.

