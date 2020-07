Tras 15 años al frente, Ángel Gurría dejará la OCDE en 2021

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría Treviño, anunció que no se presentará para un nuevo periodo al frente de la organización, por lo que en junio de 2021 dejará el cargo.

Gurría Treviño, quien asumió el liderazgo de la OCDE en 2006 por un periodo de cinco años, el cual renovó en dos ocasiones, habrá acumulado para 2021 15 años como secretario del órgano internacional.

A través de Twitter, el también licenciado en ciencias económicas por la UNAM anunció que había informado al Consejo de la OCDE que no buscará un nuevo mandato y se dijo orgulloso de los logros realizados mientras estuvo al frente.

Durante su estadía como secretario general, la OCDE logró adherir a Chile, Estonia, Israel, Letonia y Eslovenia, mientras actualmente está vinculada con más de 38 países.

Today I informed the OECD Council that I will not seek a new mandate. Proud of our collective achievements, I’ll keep working hard until 06/21, with my great staff, to strengthen OECD &help countries address their many challenges. I thank Leaders&Ministers for their trust&support

