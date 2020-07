Revisiones en comercios es sin distingos a sector formal e informal: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que la “ley es ciega” y se aplica indistintamente al sector formal e informal, por lo que aseveró que “no deben sorprenderse” los comercios establecidos de alguna inspección que se les haga.

En rueda de prensa, el mandatario poblano sostuvo que el Estado está actuado conforme a sus facultades para verificar el cumplimiento de los decretos emitidos, como el de que los establecimientos donde venden comida para llevar y no para consumir en el lugar.

Por ello, sostuvo que la inspección que se hizo al restaurante de la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez Juárez, no fue un acto intimidatorio, además de que él no define a qué negocio se le hace la revisión.

“Es para todo, que nadie se sorprenda que puedan llegar a sus negocios a hacer alguna revisión, comercio formal o informal. Yo no determino a quien se le hace una visita y a quién no, que no lo malinterprete la señora Olga, para nada en absoluto ¿intimidatorio sobre qué? de verdad que no, se equivoca”, pronunció.

Refirió que las revisiones no son violaciones a derechos, aunque hay “gente que se molesta”, pero, como lo dijo el lunes pasado, la revisión es tanto para ambulantes, como tianguistas y sector formal en Puebla.

Entendible que se molesten con revisiones, afirma

Barbosa Huerta manifestó que es normal que dueños de negocios establecidos se molesten y que sus cercanos reaccionen de manera solidaria, como lo hizo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que pidió “piso parejo” en la aplicación de operativos.

No obstante, sostuvo que se actúa de manera “pareja” y no existe ningún distingo, además que sería “malo” que se dedicará a aplicar la ley a los comerciantes informales y no tocar a los formales, pues eso no sería justo.