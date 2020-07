Locatarios del Centro Histórico de la ciudad de Puebla prefieren no solicitar el apoyo de la Comuna de 10 mil pesos, debido a que es insuficiente y porque, de aceptarlo, corren el riesgo de no ser acreedores a un crédito bancario con tasa preferencial.

Lo anterior, de acuerdo con el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico (CCCH), José Juan Ayala Vázquez, quien resaltó que alrededor del 40 por ciento de sus 480 afiliados requiere de apoyos económicos, así como acompañamiento por parte de las autoridades, para enfrentar la crisis ocasionada por el Covid-19

En entrevista con Ángulo 7, reiteró que dichos comerciantes no quieren la ayuda del ayuntamiento de Puebla, ya que si lo reciben corren el riesgo de no ser acreedores a un crédito con baja tasa de interés: “Si tú accedes a un apoyo de diez mil pesos, ya no puedes después pedir un crédito con tasa preferencial. Por no tener una fecha de retorno establecida por la autoridad, muchos son más precavidos”, comentó.

Resaltó que el apoyo económico de la Comuna solo les sirve para subsistir “dos o tres semanas, pero no salva tu negocio”, por lo que algunos solicitarán un préstamo hasta que se reanuden las actividades, para actualizar sus inventarios y seguir pagando salarios.

Recalcó que en los próximos días, algunos podrían optar por empeñar sus objetos o pedir algún préstamo familiar, con el fin de sobrevivir hasta que la autoridad determine la reactivación, siendo que, cuando suceda, los primeros tres meses serán de bajas ventas.

Comerciantes abrirán bajo propio riesgo

Indicó que en el caso de los locatarios que sí solicitaron el apoyo a la Comuna, la mayoría –sin especificar cuántos– no ha sido llamada para notificarle si fueron acreedores o no, pues ejemplificó que “de 6 personas que enviaron sus documentos, solamente una recibió respuesta por vía electrónica”, ya que tampoco se les informa sí les faltó algún requisito.

Al respecto, cabe señalar que la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) municipal fue señalada de retrasar la entrega de los 10 mil pesos a microempresarios que se encuentran al borde de la quiebra.

Por otra parte, Ayala Vázquez subrayó que los comerciantes que decidan abrir el lunes 6 de julio lo harán bajo su propio riesgo, toda vez que la Comuna no tiene atribuciones para clausurar los negocios por motivo del Covid-19.

No obstante, precisó que sí pueden cerrarlos sí incumplen con las medidas de sanidad y los protocolos de seguridad habituales, por lo que exhortó a los comerciantes a cumplir con los requisitos y garantizar la salud de los clientes.

Ante esto, el ayuntamiento continuará exhortando a los locatarios a no reanudar sus actividades, debido a que el pasado viernes, Puebla cerró la semana con 10 mil 725 casos acumulados, sumando 269 de las últimas 24 horas.