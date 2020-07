Titular de CNDH denuncia amenazas por atraer caso de Giovanni López

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, denunció que recibió amenazas de muerte, en mensajes de WhatsApp y llamadas, lo cual atribuyó a haber atraído el caso Giovanni López Ramírez, presuntamente asesinado por policías municipales en Jalisco.

En conferencia de prensa realizada este jueves, refirió que el 8 de de junio fue víctima de un “ataque cibernético” procedente de números telefónicos de distintas partes del país, lo cual ya denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

«Quiero señalar que tuvo que ver la atracción del caso de Giovanni López. También por eso recibí amenazas y donde me decían que no me metiera con el gobernador (no dijo nombres), cuando yo estoy investigando un caso; yo no he señalado ahorita a nadie (…) y vamos a seguir adelante con esta investigación”, afirmó.

Giovanni López, joven de 30 años, murió el 5 de mayo, presuntamente a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, quienes lo detuvieron un día antes.

Este crimen desató manifestaciones contra el gobierno estatal, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, pues corrió la versión de que el motivo por el que se detuvo a Giovanni fue porque no usaba el cubrebocas, medida implementada por el gobernador y sobre la cual advirtió de fuertes sanciones a quienes no la acataran. .

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco consideró que el caso es de ejecución extrajudicial y la CNDH lo atrajo argumentando que es un caso que incide en la opinión pública nacional.

«Hago públicas estas amenazas, ¿por qué?, porque no vamos a tolerar que en este país siga imperando la impunidad (…) por eso lo denuncié penalmente y ya está en manos de la justicia y la justicia sabrá lo que tendrá que hacer», expuso Piedra Ibarra.

Además, la ombudsperson nacional resaltó que las amenazas contra ella y su familia se dieron en el marco del 30 aniversario de la CNDH, y acusó una «campaña mediática» donde se expone que ella quiere convertir la institución en una Defensoría del Pueblo para defender sólo a las personas más pobres.