Lozoya: tercera llamada // Energía: contratos ilegales

Carlos Fernández en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que desde que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en su contra, el mensaje de Emilio Lozoya Austin fue nítido: si caigo yo, enciendo el ventilador y caen todos. Y cayó; sólo faltan los demás, que no son pocos, y todo apunta a que, tarde que temprano, terminarán en una celda junto con el ex director general de Petróleos Mexicanos.

Ayer, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que Emilio Lozoya Austin presentó formalmente, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España, su solicitud por escrito en la que acepta la extradición requerida por esta Fiscalía General y manifiesta su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas, ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados.

Casi un año atrás, el 5 de julio de 2019, un juez federal con sede en la Ciudad de México libró una orden de captura contra Lozoya Austin, tres de sus familiares y una empresaria de bienes raíces (Marielle Helene Eckes, esposa; Gilda Margarita Austin, madre; Gilda Susana Lozoya, hermana; y Nelly Maritza Aguilera Concha), de acuerdo con lo publicado por La Jornada (Gustavo Castillo). Para ese entonces, el ex director general de Pemex ya estaba fuera del país y a partir de entonces se convirtió en prófugo de la justicia.

Y así como Lozoya se ufanó de que nadie lo tocaría, su abogánster, Javier Coello Trejo, se la pasó presumiendo que su cliente nunca pisará la cárcel, y a quien se le ocurriera intentarlo el ex director de Pemex tenía toda la información sobre quiénes, cuándo y cuántos metieron la mano a los dineros de la ex paraestatal y su participación en otros jugosos negocios. En pocas palabras, tenía el control del ventilador.

Pero Lozoya sí fue a la cárcel y ahora Coello Trejo fue renunciado por quien nunca pisaría la cárcel. El abogánster se quedó sin el jugoso negocio que le representaba la defensa del ex director de Pemex, quien regresará a México dispuesto a contarlo todo y a involucrar a todos, siempre pensando en la posibilidad de obtener una sustancial reducción de su condena o, de plano, la libertad condicional a costillas de prisión para todos los involucrados en los enjuagues del sexenio peñanietista.

Aquí la columna completa

Doble toque a Peña Nieto

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, emergió de una especie de autoconfinamiento mediático, poco explicable, para dar por finiquitada la insostenible “verdad histórica” a la que se habían aferrado Enrique Peña Nieto y su mendaz procurador de injusticias, Jesús Murillo Karam, en busca de ocultar lo sucedido entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero.

“Se acabó la ‘verdad histórica’”, pronunció ayer Gertz Manero con la misma solemnidad que en noviembre de 2014 su antecesor Murillo Karam había postulado: “Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente”.

Declarar finiquitada la mentirosa conclusión hecha cinco años y medio atrás significa la confirmación de lo que era por todos tan sabido: Peña Nieto y su equipo, con Murillo Karam como principal ejecutante siniestro, mintieron al país y complotaron desde las instituciones civiles y militares para ocultar la verdad verdadera y para impedir que hubiera justicia.

Ayer, Gertz Manero dijo que el “arquitecto” de la criminal mentira sobre los 43 fue Tomás Zerón de Lucio (“Sembrón”, como se le bautizó en este espacio, que oportunamente ha huido del país, aunque presuntamente ya ha sido localizado), pero esa descripción no se apega a la realidad y es de esperarse que con ella no se pretenda que el intento justiciero marca 4T llegue como máximo nivel hasta este personaje de mediano pelo que era director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República: la responsabilidad histórica y judicial es de Peña Nieto, aunque a este no le pueda alcanzar el brazo justiciero, y de Murillo Karam, no de quienes solo fueron (siguiendo la figura del “arquitecto” Zerón) maestros de obras o albañiles (también se emitieron 46 órdenes de aprehensión para presuntos responsables en Guerrero).

Este mismo lunes, además, informó el mismo fiscal Gertz Manero de la decisión de Emilio Lozoya Austin de aceptar su extradición a México para enfrentar dos casos de corrupción en su contra. El exdirector de Petróleos Mexicanos “ofreció su colaboración para esclarecer los hechos que le han sido imputados”, dijo el titular de la FGR.

Aquí la columna completa

Tomás Zerón, ¿prófugo en Canadá?

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, nos dijo ayer martes en radio que ya saben a dónde huyó Tomás Zerón y que tienen confirmada la ubicación actual del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la desaparecida PGR, a quien se le libró orden de aprehensión por delitos contra la justicia y que incluso planean ya la solicitud de extradición al Gobierno del país extranjero a donde huyó el exfuncionario al que pedirán devolver a México.

El mexiquense Zerón será la pieza clave para una de las rutas que está tomando la FGR en las nuevas investigaciones del caso Ayotzinapa que van, por un lado contra funcionarios de los tres niveles de Gobierno que entorpecieron y distorsionaron las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas con prácticas de tortura, detención arbitraria, siembra de pruebas y violaciones de procedimiento, y por otro lado contra las organizaciones del crimen organizado que cometieron la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en donde el otro personaje clave es el líder de Guerreros Unidos, José Ángel Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, capturado la semana pasada en Metepec, Estado de México.

En el caso de Zerón, las imputaciones de la Fiscalía no son solo por la siembra de restos humanos en el Río San Juan, que quedó documentada en video aquel 28 de octubre de 2014, cuando el entonces director de la AIC fue visto en las márgenes del río junto con Agustín García Reyes, un detenido por el caso Ayotzinapa, que fue llevado hasta ese lugar sin ninguna diligencia oficial ni orden de traslado por parte de un juez. A eso se le añaden varias acusaciones relacionadas con las detenciones arbitrarias de varios testigos y acusados que no fueron presentados al Ministerio Público, además de que también se le acusa de estar detrás de las confesiones obtenidas bajo tortura y de otras irregularidades que afectaron el debido proceso y que fueron parte de la llamada “verdad histórica” que impidió llegar a conocer el paradero de las víctimas.

Zerón es, en ese sentido, la punta de la madeja de un entramado de decisiones y acciones que, desde las instancias gubernamentales sobre todo del Gobierno federal y de la antigua PGR, torcieron y ensuciaron la indagatoria oficial hasta convertirla en un laberinto complicado y que, más que apuntar hacia conocer las verdaderas motivaciones de la desaparición forzada y el posterior destino de los normalistas, pretendieron ajustar y orientar las investigaciones para que coincidieran con una versión oficial que nunca quiso ahondar en la participación directa o indirecta de instituciones del Estado mexicano en un crimen cometido en conjunto por el narcotráfico y las corporaciones oficiales que lo protegieron y encubrieron.

Hoy que está prófugo, hay versiones de fuentes cercanas al exfuncionario que indican que habría huido y que incluso el amparo que solicitó la semana pasada lo hizo a través de los abogados porque ya se encontraba fuera. Según esas fuentes, Zerón estaría en una ciudad de Canadá, a donde voló tratando de evitar su detención y porque el Gobierno canadiense es uno de los más escrupulosos en temas de extradición y que el Tratado vigente con México contiene cláusulas que pueden inhibir la entrega de un acusado si se argumenta persecución política, como ocurrió con el caso del hoy senador Napoleón Gómez Urrutia.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. ¿Uniendo fortalezas? Sin duda, una de las elecciones más importantes para el 2021 es la del Estado de México. Y una noticia que trascendió el ánimo de los mexiquenses es la posibilidad de que se creen alianzas en beneficio de la población. En las horas recientes se dejó entrever que en el PAN pudiera existir el interés de aliarse con el PRI, se menciona la importancia de sentarse a platicar sobre qué distritos y municipios pueden ganar en conjunto y salir avante. ¿Será posible una alianza estratégica que beneficie a los ciudadanos? Esta abriría la oportunidad para aquellos votantes que no quieren que otros partidos se adueñen del Estado de México. Por lo pronto, hay abierto interés ¿Hasta dónde llegará el coqueteo del PAN y del PRI? Sin duda será una estrategia vital de cara a una de las elecciones más importantes de la entidad. Hagan sus apuestas.

2. Los aprovechados. Decenas de personajes que se aprovechan de la pandemia en aras de consolidar sus carreras políticas fueron revelados por el Instituto Nacional Electoral. Lorenzo Córdova, consejero presidente, impuso medidas cautelares a 63 servidores públicos de 15 estados, de distintos niveles y cargos para que eviten realizar promoción personalizada con ayudas durante la pandemia. “Durante los meses de abril, mayo y junio, diversos órganos del INE certificaron y documentaron publicaciones, notas y fotografías en páginas de internet y redes sociales de servidoras y servidores públicos promocionando su participación en la entrega de bienes o productos a la ciudadanía”. Hay políticos de todos los partidos, pero llama la atención uno de ellos, el morenista Horacio Duarte, director general de Aduanas. ¿También en la lista, señor?

3. Responsabilidades. La Organización Panamericana de la Salud pronostica que en los próximos tres meses América Latina llegará a los 400 mil muertos por covid-19. Es aterrador, sin embargo, pareciera que el cambio en el color de los semáforos epidemiológicos es un llamado a la relajación y las calles se vuelven a llenar de gente. Una vez que llegue el otoño, la pandemia podría empatarse con los casos anuales de influenza y provocar un repunte importante de pacientes que requieran hospitalización, reconoció el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, por lo que advirtió que es imperativo reducir los contagios de coronavirus. En vista de que todos los países han registrado casos de covid-19, es probable que una vez que ese virus retome fuerza se registre de nuevo una propagación de país a país, como sucedió en la primera parte del año. Alerta a todos: quédense en casa para no formar parte de las cifras.

Aquí la columna completa