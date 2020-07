El gobernador Miguel Barbosa Huerta adelantó que si para agosto las condiciones de salud derivado de la pandemia de Covid-19 no han mejorado, no se regresará a los cursos de regularización para los estudiantes, que están programados para el 10 de dicho mes.

En rueda de prensa, el mandatario comentó que la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Melitón Lozano Pérez, está dando seguimiento a este tema y al calendario de la Federación, pero sostuvo que en Puebla se tomarán las decisiones de acuerdo a la realidad que se tengan.

El morenista refirió que no sólo se trata de un asunto de vulnerabilidad en el que puedan estar los maestros mayores de 60 años o que tengan alguna de las comorbilidades que afecten el estado de salud, sino también el riesgo en el que estarían los estudiantes al regresar a las aulas.

“Nosotros no vamos a tomar decisiones a partir de plazos si las condiciones en Puebla pudieran prevalecer en extremo riesgo, si en agosto no podemos regresar, no vamos a regresar a las semanas de regularización, que no se confundan, son decisiones que estamos tomando como gobierno”, expresó.

Es necesario mencionar que de acuerdo con el calendario de la SEP federal, se estableció que del 10 al 28 de agosto los alumnos de educación básica, que contempla preescolar, primaria y secundaria, tendrán su curso de nivelación y el ciclo escolar iniciará el 31 de agosto.

Mientras que del 3 de agosto al 18 de septiembre se dará el curso de remediación para alumnos del nivel medio superior, por lo que para este sector el nuevo ciclo escolar será a partir del 21 de septiembre. En el caso de Puebla son 2 millones 160 mil alumnos de 15 mil escuelas.

Reformas serán durante segundo semestre

En otro tema, Barbosa Huerta comentó que buscará que durante el segundo semestre se pueda aprobar iniciativas que tiene planeado mandar al Congreso local, entre las que se contemplan reformas al Sistema de Justicia, al Sistema de Justicia Laboral, así como para fortalecer las instituciones Anticorrupción y de Transparencia.

Además de una “pequeña” reforma electoral, pues, aunque se tenía pensado que fuera constitucional no dará tiempo, principalmente por los meses que quedan y en las vísperas del inicio del proceso electoral local del siguiente año.

“La pandemia ha afectado los tiempos legislativos, el Congreso ha estado sesionando por vía remota y eso es un gran esfuerzo, pero sí altera las cosas, hay muchas reformas que hacer y Vamos a ver si en el resto del año quedan realizadas para haber llevado a cabo la gran reforma de las instituciones del estado”, expresó.