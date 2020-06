Víctor salió a beber en Venustiano Carranza y hoy cumple 5 años desaparecido

Carmela, madre de Víctor Manuel Hernández Hernández, ha perdido las esperanzas de encontrar a su hijo con vida, pues en junio se cumplieron 5 años desde que desapareció en el municipio de Venustiano Carranza, tras decidir salir a beber con amigos.

Fue el pasado 27 de junio cuando se cumplieron cinco años desde la desaparición de Víctor, un joven de 29 años, carnicero de profesión, que dejó tras de sí a cuatro niños y una esposa, en localidad de La Villa Lázaro Cárdenas –conocida como La Uno–, ubicada en el municipio de Venustiano Carranza, de la Sierra Norte.

Carmela recordó que aquella noche de sábado su hijo “estaba acostado” –según indicó su nuera–, cuando Ramiro, un hombre conocido en el pueblo, llegó a buscarlo alrededor de las 21:00 horas para salir a beber.

“Estaba su señora lavando trastes afuera del patio, y nada más le dijo: ahorita vengo, voy con Ramiro. Hasta la fecha no sé de él”, comentó resignada.

No fue sino hasta el tercer día que Carmela se enteró de la desaparición de su hijo, pues mencionó que Pablo, su exesposo y padre de Víctor, había ido a buscarlo al día siguiente del suceso sin encontrarlo, lo cual consideraron “normal” ya que era usual en él ausentarse por algunos días.

Tras buscarlo y no recibir información suya fue como acudieron al Ministerio Público de La Mesa de Metlaltoyuca, comunidad ubicada en el municipio de Francisco Z. Mena, de la Sierra Norte.

Precisó que en las indagaciones fue presentado a declarar Ramiro, quien aseguró que habían estado tomando y que finalmente dejó a Víctor en un “parque”, localizado en el centro de Lázaro Cárdenas; sobre este sujeto, Carmela resaltó que no era amigo de su hijo sino solo un “conocido”, resaltando que “en el pueblo todos se conocen”.

“Ya estoy perdiendo las esperanzas”

Carmela hizo esfuerzo por no dejarse vencer por las lágrimas, al tiempo en que reconoció que en la víspera de estos cinco años, lo que más ha recordado de Víctor es su niñez, destacando que fue un “hijo muy deseado” que arribó a su vida a sus tres años de matrimonio.

También, que su hijo siempre fue muy trabajador, ya que “desde los 13 años” trabajaba con su papá en la carnicería, cargando la carretilla con carnes.

“Todo, todo recuerdo. Últimamente he recordado mucho su niñez. Me pregunto en qué pude haber fallado yo como mamá que no pude cuidar a mi hijo”, expresó.

Ante la pregunta incómoda de si considera si su hijo sigue con vida, comentó –tras un breve silencio– que dicha idea la había mantenido durante estos años, pero que en los últimos meses renunció a ella.

“Eso quise pensar siempre, que mi hijo se hubiera metido en un problema con alguien y se haya ido. Siempre he pensado eso, que yo iba a esperar a que me hablara, o viniera, o me hiciera saber de él. Pero de un tiempo acá, tendrá unos meses, que yo ya estoy perdiendo las esperanzas, con tanta cosa que se ha sabido aquí”, indicó.

Sin avances en investigación

La madre señaló que durante los primeros cuatro años no hubo ningún avance por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), toda vez que la investigación “volvió a reanudarse” hace aproximadamente cuatro meses, luego de que la carpeta fue trasladada a la ciudad de Puebla hace un año; los agentes le dijeron que se comunicarían con ella en cuanto obtuvieran resultados, llamada que, aseguró, sigue esperando.

De igual forma, puntualizó que lo ocurrido con su hijo es una consecuencia de la inseguridad que azota a todo el municipio, ya que mencionó en los últimos seis años, Venustiano Carranza se ha caracterizado por sus desapariciones y homicidios, que colonos atribuyen a una colusión entre delincuencia organizada y las autoridades locales.

“Aquí en La Uno era un pueblo normal. Sí llegaban a pasar desgracias, pero no al grado de lo que se ha visto últimamente. De vez en cuando llegaba a suceder algún homicidio, pero desde hace seis años ha habido muchos”, detalló.

Y es que el pasado 16 de abril, José Luis T, exdirector de Seguridad Pública municipal de 2014 a 2018, fue detenido junto a otra persona en posesión de armas de fuego y droga, además de haber estado estar implicado en tres homicidios.

Cabe subrayar que de acuerdo con cifras de la FGE, de enero a abril incrementaron 4.3 por ciento los casos de presuntas víctimas de desaparición, con 291 personas no halladas en 48 municipios, con respecto al mismo periodo de 2019.