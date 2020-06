Lamentables lo hechos que sucedieron en la capital de nuestro país, entorno al atentado que sufrió el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, pues no sólo se vulnero y evidencio la seguridad personal del funcionario, sino la tranquilidad ya endeble de una las ciudades más pobladas de nuestro planeta, y con esto, dicho sea de paso, la de todo el país, pues si el jefe de la policía mas grande de la nación con 90 o 100mil elementos es tocable…¿quiénes no lo son?

Y como siempre, pues las suposiciones y menciones de politólogos, especialistas en seguridad, buenos o balines, y los similares, que de esos tenemos un buen, pues sacan a relucir sus conocimientos o demonios, por lo que tenemos en esta ocasión, tres tipos (al menos) de hipótesis en nuestro: “Circo de Tres Pistas”.

En primer lugar, tenemos, que existe la posibilidad que haya sido un real atentado, pero analizando los videos (además de las sonrientes y relajadas fotos de la Sheinbaum y de García Harfuch en el hospital) y declaraciones de las personas que atestiguaron el momento de una u otra manera, se puede ver que los integrantes del grupo de encuentro y que resulta que es quien enfrenta al convoy de Harfush, pudiera ser solamente un aviso, una advertencia, o un calis para que sepan lo que están dispuestos a hacer, sin embargo, se ve un grupo que no tenía gran organización y seguramente, poca experiencia, pues con los calibres que se manejan en los medios como granadas de fragmentación y fusiles como el Barret de calibre .50, simple y sencillamente resulta, que de plano no sabían como utilizar su equipo de ataque, pues solamente con el Barret pudieron a ver destapado cual lata de sardinas a la unidad, y se supone que requisaron varios de éste tipo, pues no hay mucho que imaginar pues los expertos en armamento y blindaje saben que ya que no necesitaban tantos, ya que desde al menos dos o trecientos metros pudieron resolver su asunto.

Ahora, que en cuanto los razonamientos de las causas del atentado, pueden ser muchos desde a). viejos enemigos, b). que verdaderamente están haciendo su trabajo y o c). – que están sentidos dentro del Cártel atacante, por los coqueteos y concesiones a su mayor rival por la presente administración y decidieron hacer una demostración de músculo.

En segundo, el c5 y algunos medios dicen y declaran, que regularmente García Harfush utiliza una escolta que cuenta con vanguardia, retaguardia y cuerpo central, además de que esta monitoreado por las cámaras de la CDMX todo el tiempo, entonces, ¿qué paso? Porque aquí tenemos dos vertientes o supuestos, 1. o no hicieron su trabajo de monitoreo adecuadamente y la unidad de vanguardia se fue por unas tortas, o 2. La segunda que sería muy grave para la seguridad y futuro del secretario, y es que alguien de adentro no llevo a cabo su trabajo de manera deliberada.

Y en tercero y último lugar, pero igual de grave, es, que analizando los anteriores comentarios, también podría darse el remoto caso, de una gran simulación, dado a todos los supuestos errores que es inverosímil que pasen, y las equivocaciones o fallos deliberados del grupo de atacantes, pues no sería la primera vez que haya un montaje o simulación, a fin de distraer la atención de la ciudadanía y de paso ir creando algún héroe, que no necesariamente sería Harfush.

En fin, que, de cualquier manera, las tres hipótesis son igual de graves que sucedan en un México tan convulsionado en este momento y tan vapuleado por cuestiones tan graves como la pandemia que estamos sufriendo, el aumento de la delincuencia en todos lados y los problemas que la propia natura nos da, incluyendo a huracanes, ciclones, temblores y por si fuera poco, la arena del Sahara.

Ya sólo esperamos el teatrito del símil de policía que tenemos en nuestro municipio y su inseparable solapadora, popularmente conocida como la terrible Claus, para que por no quedarse atrás como siempre lo hacen, e inventen alguna fregadera similar…

¿O no?,

Juzgue Usted

albertohidalgo@hotmail.com