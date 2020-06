AMLO prevé que dejarán de caer empleos y lanza mensaje a criminales

A través de dos videos diferentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó que la pérdida de miles de empleos se detendrá en julio, así como un aumento del 10 por ciento en las remesas, y aseveró que su gobierno no se dejará intimidar por grupos criminales.

Este domingo por la tarde, en una grabación publicada en sus redes sociales, el mandatario expuso que los datos de instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le indican que, al cierre de mayo, se perdieron 345 mil empleos formales, a diferencia de los 550 mil que cayeron en abril.

En lo que va de junio, indicó que 70 mil personas se han quedado sin trabajo, por lo que previó que, para el siguiente mes, “ya vamos a detener la caída” y que, si no aumentan los empleos, al menos se mantendrá a 19 millones 500 mil trabajadores inscritos en el IMSS.

En este sentido, señaló que si no sube el número de empleos creados “aunque sea poco en julio”, “para agosto sí, y hacia adelante hacia fin de año, en la economía formal”.

“Se está cumpliendo nuestro pronóstico de que íbamos a caer en lo económico, como es natural, por la pandemia la economía se cayó, pero que íbamos a lograr una recuperación rápida, siempre hablé de una V, la caída, tocar fondo y salir hacia adelante pronto”, expuso.

Agregó que al panorama de recuperación contribuirá la entrada en vigor del T-MEC, así como la fuerte inversión de Estados Unidos, que asciende a 2 billones de dólares, para evitar la caída de su economía, lo cual beneficiará a los 34 millones de mexicanos que viven en ese país, pues enviarán dinero a sus familias.

Así, el mandatario también previó que, de enero a julio, el incremento en las remesas llegará a 10 por ciento.

“No vamos a declararle la guerra a nadie”

El sábado, también a través de un mensaje en video, López Obrador se refirió con mayo amplitud al atentado contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, presuntamente por orden del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al respecto, confirmó que, por los servicios de inteligencia, “se sabía que había esta intención y se informó, se advirtió al el secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México y por eso traía vehículo más resistente, para enfrentar cualquier agresión y él también andaba más atento, precavido y traía apoyo”.

Calificó la semana pasada como “difícil”, pues además del sismo y la pandemia, ocurrió dicho ataque, sí afectó porque “tenemos miedo como tienen miedo todos los seres humanos.

No obstante, reiteró que en su gobierno “no somos cobardes” y que no cambiará sus estrategia de seguridad.

“Nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie, nosotros no vamos a usar esas baladronadas. Tampoco vamos a violar derechos humanos. No se van a permitir masacres, pero sí vamos a actuar y evitar que se cometan estos atentados. Y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada como era antes”, aseveró.