Twitter decidió ocultar un tuit posteado por el presidente estadounidense Donald Trump por incumplir las normas de la red social, al considerar el mensaje como “abusivo”; en el tuit, aseguró que usaría la fuerza en caso de manifestaciones en Washington.

Trump amagó que, mientras el fuera presidente, no permitiría que hubiese “zonas autónomas” -cuadrantes de la ciudad libres de policías- en la capital del país vecino del norte, y que si se llega a intentar los manifestantes afrontarían a la fuerza pública.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020