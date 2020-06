Factureras: primer paquete // En un año, 55 mil millones

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que el negocio es de larga data (por ejemplo, recuérdense este tipo de actividades en la Plaza de Santo Domingo), pero con el correr de los años –especialmente a partir de 2010, en pleno calderonato– y con el uso de tecnología se fue sofisticando hasta convertirse en una enorme y jugosa práctica de evasión fiscal que grandes empresas –algunas pequeñas– realizaban a la vista de las autoridades tributarias, tal vez en connivencia con ellas.

Pero se acabó –o cuando menos se acotó– el negocio ilícito de las facturas falsas que a dichas empresas aportaban grandes ganancias y al fisco enormes cuan crecientes pérdidas, amén de que mediante este mecanismo se lavaba dinero de procedencia ilícita. El gobierno del presidente López Obrador, por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), documentó dicha práctica y le puso un alto.

En la mañanera de ayer la titular del SAT, Raquel Buenrostro, lo resumió así: “El caso que presentamos (sólo el primer paquete) es un fraude de 43 factureras, relacionadas no sólo con empresas fachada que venden facturas de operaciones simuladas, sino con la participación de 8 mil 202 personas, entre físicas y morales. El monto de las facturas (falsas) ascendió a 93 mil millones de pesos; si hubieran pagado IVA e impuesto sobre la renta (ISR)”, el erario habría captado 11 mil 396 millones de pesos por el primer concepto y 24 mil 500 millones por el segundo.

Lo descrito forma parte de un primer paquete de investigación y denuncias que incluyen defraudación fiscal y lavado de dinero. “Todas las empresas se relacionan entre sí, comparten personas físicas, o sea, clientes, están en varias … hay 244 clientes que compran en varias de las empresas factureras, en más de dos, y en total se analizaron 22 millones de facturas”.

Otro detalle revelado por Buenrostro es que muchas de esas empresas contratan aparentemente personas que venden servicios de honorarios o personal y les pagan y retienen el impuesto sobre la renta, que tampoco pagaron; del ISR retenido son 19 mil millones de pesos. En total, de todas estas operaciones simuladas dejaron de entrar al SAT 55 mil 125 millones de pesos, sólo en el ejercicio fiscal 2017, en el penúltimo año del sexenio peñanietista. De esa magnitud era el negocio y año tras año crecía.

¿INE callaría la Mañanera?

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que la buena noticia para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y su coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, es que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió por esta vez no aplicar medidas cautelares ante la denuncia de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), y de una diputada federal panista, por la difusión, en la conferencia matutina de prensa en Palacio Nacional, del documento que habla de un presunto Bloque Opositor Amplio (BOA).

El título dado a la nota oficial del INE sobre esa resolución, la 141, suena amable: “Comisión de Quejas determina improcedencia de medidas cautelares contra el Presidente de la República y el Coordinador General de Comunicación Social”. Pero, en realidad, coloca a AMLO y a Ramírez Cuevas en una situación delicada, pues en esa comisión, por unanimidad de votos de sus tres integrantes (Claudia Zavala, Adriana Favela y Jaime Rivera) “se consideró, desde una óptica preliminar, que los hechos denunciados pudieran resultar ilícitos por constituir propaganda gubernamental con contenido prohibido y proveniente de una fuente desconocida y aparentemente carente de autenticidad y validez, lo que pudiera afectar la equidad en la contienda y las preferencias ciudadanas”.

Y de ahí se desprende la probable mala noticia para el político tabasqueño y su vocero oficial, pues, “dadas las características y contexto del caso”, dicha comisión del INE estima necesario “señalar que, si se realizan conductas posiblemente antijurídicas -como la advertida en este asunto-, continúan o se repiten en lo futuro entonces esta Comisión estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente, a fin de garantizar la vigencia de los principios constitucionales sobre los que se desarrollan los procesos electorales”.

Los tres consejeros generales del INE también emitieron un pronunciamiento general, pero especial en cuanto a AMLO y Ramírez Cuevas “‘(por ser los sujetos denunciados en este asunto), a fin de que, en todo tiempo, ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales’, recalcándoles ‘la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para introducir cuestiones electorales’ y ‘de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en la contienda, así como el deber reforzado de cuidado para no difundir o presentar información que no cuente con un respaldo respecto de su origen o autenticidad’” (https://bit.ly/2zWGDnt ).

Es decir, la mencionada comisión del INE advierte a Palacio Nacional de la posibilidad de ordenar medidas preventivas o cautelares (conforme a la jurisprudencia 14/2015, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el rubro “MEDIDAS CAUTELARES SU TUTELA PREVENTIVA”, ( https://bit.ly/3dzpdLG). Y, dado que el motivo de esta resolución del INE se refiere al uso de la conferencia mañanera de prensa para dar a conocer material que supone afecta la equidad electoral, ¿es de entenderse que la medida cautelar obligada sería la suspensión de la citada conferencia o la prohibición de que se transmitan las partes específicas relacionadas con el tema?

Trump ya espera al ‘buen tipo’ de México

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que en su segunda gira por la reelección el presidente Donald Trump, llegó ayer lunes a la frontera con México y desde Yuma, Arizona, presumió los avances de su “poderoso y hermoso” muro fronterizo. Volvió a agradecerle al presidente López Obrador, al que se refirió como un “buen tipo”, que le cuide con hasta 28 mil soldados mexicanos la frontera con Guatemala “asegurándose que no crucen” los centroamericanos. Y contra lo dicho en Palacio Nacional, de que no hay aún nada definido ni seguro, Trump dio por un hecho que el Mandatario mexicano “va a venir muy pronto a Washington, a la Casa Blanca”.

Es la primera vez que el Presidente de Estados Unidos se refiere al que sería su primer encuentro personal y oficial con López Obrador y lo hace justo el mismo día que el canciller Marcelo Ebrard declaraba por la mañana que “hasta el día de hoy no se tiene nada establecido”, sobre el posible viaje del Presidente de México a la capital estadunidense para la puesta en marcha oficial del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

Pero la euforia con la que Trump celebraba la posible visita de López Obrador, no es compartida del lado mexicano. Apenas el 10 de junio, el Presidente mexicano dijo que veía muy difícil ir a encontrarse con Trump. Por lo pronto, Trump y López Obrador vuelven a coincidir en algo: ya no quieren saber nada del coronavirus, al que cada vez evitan más en sus discursos.

Ya no se muestran preocupados y mucho menos ocupados por la gravedad del problema, además de que ninguno de los dos asume la responsabilidad de un manejo errático y de decisiones tardías de sus gobiernos.

Para Trump, su campaña arranca en franca desventaja, con cerca de 14 puntos abajo en las encuestas que encabeza el candidato demócrata Joe Biden; para López Obrador la profunda recesión de la economía por la crisis del coronavirus, el incremento del desempleo y la inseguridad y violencia del narcotráfico y los feminicidios que siguen aumentando, constituyen un clarísimo handicap en contra que el Mandatario nacional quiere remontar lanzando una agresiva campaña de polarización y contraste contra sus opositores, a los que descalifica y sataniza por querer aliarse en su contra (porque sabe que una gran alianza de oposición le ganaría las elecciones), mientras desacredita anticipadamente a los órganos electorales como el INE y advierte del riesgo de un “fraude” en su contra.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Madruguete. La vicepresidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Dolores Padierna Luna, de Morena, reclamó a la presidenta Laura Rojas Hernández, panista, haber presentado una controversia constitucional en contra de un acuerdo del Ejecutivo sin representar la visión mayoritaria de la Cámara de Diputados. Cuatro días después de que ese recurso se presentó ante la Suprema Corte, la bancada morenista lo sigue cuestionando. “La minoría de derecha es autoritaria y antidemocrática, no respeta la voluntad popular, no respeta la nueva mayoría progresista y democrática representada en la Cámara de Diputados. Pasa por encima de los órganos internos de la institucionalidad a la que obliga la ley”, expuso. Padierna alegó que Rojas debió consultar a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política su intención. ¿Y eso no está sancionado?

2. Palabrería contra balas. En Guanajuato no sólo se enfrenta a los rivales de grupos del crimen organizado, sino también a todos los que infringen la ley, aseguró Sophía Huett, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana. “En Guanajuato no se privilegia a ningún grupo delictivo afectando al otro, aquí el combate es por igual. Por cada detenido que hay de Santa Rosa hay tres de Jalisco. Guanajuato es la piedrita en el zapato para los grupos criminales”, aseveró. Ante las amenazas de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, advirtió que se cumplirá la ley. Ráfaga de palabras contra ráfaga de balas. Diego Sinhue Rodríguez, el gobernador, necesitará mucho más que buenos propósitos.

3. Reacción oportuna. Minutos después del sismo de 7.5 que sacudió algunas regiones del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue grabado durante la llamada con David León, coordinador general de Protección Civil. El Presidente se encontraba en el Patio de Honor de Palacio Nacional, donde se ubicó cuando sobrevino el sismo, cuyo epicentro fue registrado en las costas de Oaxaca. “Estoy hablando con David León… Hasta ahora no nos han reportado daños”, aseveró. En un segundo mensaje pidió a los mexicanos que actúen con precaución por las réplicas y “que nos cuidemos todos, sin desesperación”. En la CDMX la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se trasladó al C5 y desde ahí dirigió las estrategias a seguir. Estuvo fuerte, sí, pero hay autoridades que responden con igual intensidad.

