Ante los compromisos para el gobierno federal por “contratos leoninos” que favorecen a particulares, entregados en administraciones pasadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su estrategia es buscar acuerdos para “corregirlos” ante que litigar en tribunales internacionales.

Este lunes, en su conferencia de prensa matutina, el mandatario volvió al tema de los contratos que su administración heredó, especialmente en lo que respecta al sector energético y transporte de gas.

Como ejemplos, señaló que se dieron contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir gasoductos en situaciones ventajosas para las empresas, “contratos leoninos porque se suponía que se iban a construir plantas de generación de energía en distintas partes de la República, o sea, se planeó para el año 3000 y así justificaron la entrega”.

Sostuvo que dichas plantas no se van a construir “porque no hay presupuesto y no hace falta”, pero remarcó que “ellos (sin especificar nombres ni en qué sexenio) hicieron su negocio en contra de la Hacienda Pública, porque no se pueden hacer tantas termoeléctricas, hay capacidad suficiente”.

“Empezaron a hacer una campaña en el sentido de que nos íbamos a quedar sin luz si no se permitía la inversión privada. Puras mentiras, porque les importaba era el negocio. Entonces, en todos estos casos hubo influyentismo”.

También mencionó el caso de Odebrecht, empresa con la que Pemex firmó contratos para suministrar gas, y si Pemex no le abastece de gas a Odebrecht, tiene que pagar una multa millonaria porque así quedó el contrato.

Les hacemos ver que no se pueden mantener

En este sentido, explicó que si su gobierno detecta “contratos dañinos para la hacienda pública”, busca corregirlos dialogando con las empresas, haciéndoles ver que “ya no se puede mantener este contrato, son otras circunstancias, es otro gobierno, no se puede seguir viendo a México como tierra de conquista”.

Aseveró que su administración no quiere ir a tribunales internacionales ni comenzar litigios, sino “buscar un acuerdo, eso es lo que estamos haciendo en todo, pero es una herencia que afectó mucho el desarrollo del país”.

El comentario del presidente vino a propósito de la pregunta del reportero Hans Salazar sobre las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta concesión ilegal del Viaducto Bicentenario, en el Estado de México, a la empresa OHL (hoy Aleática), que “sigue cobrando por una concesión mal hecha, ilegal”.

Al respecto, el presidente confió en que el secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, tomó nota y revisará el contrato.