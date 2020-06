El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no permitirá que funcionarios federales destinen dinero público a campañas electorales, aunque busquen un puesto popular por Morena, por tratarse de un delito grave.

Durante la conferencia matutina de este lunes, reiteró que la Federación no intervendrá en el proceso electoral, pues para eso existe el INE, además, el mandatario se abstuvo de hablar sobre si aceptaría la renuncia de algún funcionario de su gabinete que busque contender por un cargo de elección popular.

“Bueno, no me meto, en eso en su momento cada quién lo decide y ya veremos, pero nosotros no nos vamos a meter (…) Es muy importante el que sí quede claro que vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral”, declaró a pregunta expresa.

Lo anterior ante la pregunta del diario Basta, quien dio a conocer una encuesta donde los funcionarios Esteban Moctezuma Barragán, Santiago Nieto Castillo y Alfonso Durazo Montaño figuran como los favoritos para gubernaturas bajo una candidatura por Morena.

En este sentido, recalcó que todos los ciudadanos están obligados a denunciar intentos de fraude y recordó que este delito es considerado como grave, por lo que se encarcelará a quien condicione, incluyendo a funcionarios federales, el voto o utilice dinero del erario para promocionar algún partido político,

López Obrador dijo que no habrá “injerencia” en el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque reprochó que el organismo “se hizo de la vista gorda” cuando se rebasaban los topes de dinero en campaña y otras eran financiadas con dinero de dudosa procedencia.

“Miren lo que sucedió en el caso de Odebrecht, cómo se da dinero para las campañas y ni siquiera tienen la honestidad los directivos electorales de presentar su renuncia. Vamos a suponer que ellos no sabían, pero cuando se enteran lo honesto es: ‘Renuncio’. Pero no, ahí se quedan”, dijo.