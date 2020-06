Your browser does not support the video tag.

Tras 15 días de aislamiento domiciliario, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que superó la enfermedad Covid-19, por lo que retomará sus labores presenciales este lunes 22 de junio y prometió donar plasma.

Lo anterior, este domingo a través de un video publicado en su cuenta de Twitter, donde refirió que salió negativo al virus SARS-CoV-2, que causa dicho padecimiento, en dos pruebas que se practicó.

Aseguró que, en cuanto esté en condiciones, quiere acudir a donar plasma, sustancia que se obtiene de la sangre y, si procede de personas que se han recuperado de Covid-19, se usa en e tratamiento de pacientes en estado crítico.

Después de 15 días de aislamiento, quiero informar que resulté negativo a #COVID19. Nos vemos mañana con las pilas recargadas, con todo el compromiso y mucho ánimo. Aprovecho para felicitar a todos los papás de México y, de manera muy especial, ¡a los de @Tu_IMSS! pic.twitter.com/D8CKmoHZaF — Zoé Robledo (@zoerobledo) June 21, 2020

“Nos tocó vivir una pandemia y eso nos exige actuar de manera seria y responsable. ¿Qué es actuar de manera responsable? (…) Poder otorgar toda la información cuando sea buena y cuando sea mala. Escuchar mucho, dialogar de forma permanente, franca y abierta con nuestro personal y con la derechohabiencia”, expuso.

Asimismo, reconoció a los más de 16 mil 492 trabajadores de la salud que, en el Seguro Social, atienden a los pacientes de Covid-19 y les envió una felicitación por el Día de Padre.

“Gracias a ustedes, hemos logrado atender a 36 mil 100 casos de Covid en todo el país. Y somos la institución pionera a nivel nacional en el uso de plasma convaleciente para la recuperación de pacientes”, destacó.