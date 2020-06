Your browser does not support the video tag.

Durante el primer “Foro de Pueblos Originarios” en San Nicolás de los Ranchos, el activista Gerardo Pérez Muñoz hizo un llamado a no permitir la ejecución de “megaproyectos” como el de Cola de Lagarto, donde se prevé un centro ecoturístico, promovido por el gobierno estatal.

En su participación, manifestó que dicho proyecto, a realizarse en la región ubicada entre Huaquechula y Atlixco, afectarán el territorio y a los recursos naturales que se encuentran en esta zona, por lo que no debe desarrollarse.

“Recientemente, la Secretaría de Economía dijo que para salir de la crisis económica que se tiene derivado del Covid-19 hay que impulsar proyectos como Cola de Lagarto en Atlixco; debemos oponernos rotundamente a algún megaproyecto de muerte más en territorio poblano, por eso Puebla ha sido llamada el laboratorio de los proyectos muerte”, expresó.

Es necesario mencionar que, en enero pasado, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que en esta zona se plantea ejecutar ya sea un Centro Ecoturístico o de Espectáculos siendo uno de los cinco proyectos de desarrollo que impulsará durante su administración.

En su momento, la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), Beatriz Manrique Guevara, dio a conocer que la zona donde se proyecta estará fuera de la reserva natural protegida conocida como “El Tentzo”, sino en un predio del gobierno de Puebla, independiente del que en su momento quisieron hacer particulares conocido como Crystal Lagoons, y que a la fecha está frenado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Exigen otra vez destitución de edil de San Nicolás

Por otra parte, durante el foro, volvieron a exigir la salida del presidente municipal de San Nicolás de los Ranchos, Rodolfo Meléndez Meneses, razón por la que pobladores tomaron la alcaldía en enero pasado cuando cerraron los accesos al inmueble.

En su intervención, Juan Carlos Flores Solís, del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra (Fpdta), indicó que hay una determinación que ya se tomó por parte de los habitantes de este municipio, el cual deber ser reconocido por las autoridades estatales.

“Si ya el pueblo decidió por mayoría que ya no quieren a este presidente municipal, pues solo se va y se les notifica; entonces uno es el que tiene que retomar ese derecho de hacer valerse como comunidades originarias si los gobernantes no quieren, el que es primero en hecho, es primero en derecho”, manifestó.

En su turno, el defensor del medio ambiente, Miguel López Vega, recriminó que “cada que hay una elección” los candidatos dicen que van a ser diferentes y cuando llegan al poder “resulta que son la misma porquería”.

Para mostrar la inconformidad de los habitantes, durante el foro se pudo observar atrás del templete que se habilitó una lona grande que decía “Barbosa, Gobernación y Congreso local, la presidencia no se abre hasta que Rodolfo sea destituido. Fuera rateros y corruptos de San Nicolás de los Ranchos”.