Pese a pandemia, poblanos van al panteón municipal por Día del Padre

A pesar de que el estado sigue con semáforo rojo por la pandemia de Covid-19, y sin atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar contagios, algunos poblanos intentaron ingresar al panteón municipal de Puebla capital por el Día del Padre.

Así se exhibió en videos difundidos este domingo, donde se ve que los ciudadanos llegaron al camposanto, ubicado en la esquina de la 11 Sur y 37 Poniente, el cual fue cerrado por parte de autoridades municipales para evitar la aglomeración.

Esto generó que varias personas, quienes habían llegado con ramos de flores, arreglos, cubetas, cruces y hasta palas para sus progenitores, se molestaran por no permitirles el acceso al inmueble, a diferencia de lo que ocurrió el pasado 10 de Mayo, cuando se celebró el Día de las Madres.

Si bien se observó que llevaban puesto cubrebocas, no guardaban la sana distancia, como han exhortado las autoridades sanitarias, por lo que personal del área de Protección Civil (PC) del ayuntamiento capitalino tuvo que llegar para decirles que se retiraran.

Uno de los elementos les explicó que no podían ingresar debido a que se concentraría una gran cantidad de personas, lo cual generaría una situación de riesgo por la alta transmisión del virus, sumado a que los contagios día con día aumentan, pues tan sólo hasta el viernes eran 6 mil 373 y 802 muertos.

Estará cerrado hasta nuevo aviso

En uno de los oficios que se pudieron notar en las puertas del panteón, se informó a la población que por disposición oficial para dicho inmueble quedaba restringida la entrada hasta nuevo aviso.

Mientras que a uno de los elementos se le escucha decir que “los invitamos a retirarse para evitar problemas de contagio, los contagios siguen aumentando y por eso es que debemos seguir las medidas sanitarias”.