Hombres juegan papel clave para avanzar hacia igualdad sustantiva

En el Día del Padre, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) celebró las paternidades activas y responsables, por lo que mediante videos con relatos de padres expone la importancia de los hombres para que existan relaciones más igualitarias y sin violencia.

En el primer video de la serie #MasculinidadesPosibles, ¿Qué significa ser hombre?, niños, jóvenes y adultos comparten opiniones que ponen de manifiesto los estereotipos que pesan sobre ellos. En otro, se pregunta, ¿Qué recuerdas de tu papá?, que en algunos casos revela la huella y el dolor que deja en ellos la violencia contra sus madres y el desapego de sus padres hacia ellos, mientras que en otros, sobresale el cariño y compromiso que vivieron por parte de su padre, no necesariamente biológico.

En el tercer material audiovisual “Ser papá” nos compartieron sus temores, su lucha por no repetir los patrones que les afectaron como hijos y replantear su papel como hombres y padres. En este sentido, para cerrar con la reflexión, el cuarto video aborda Los quehaceres como tarea compartida, en el que contrastan los testimonios de hombres que cumplen con el papel de único proveedor, contra los de quienes, tras el confinamiento en los hogares, se han involucrado más en el trabajo doméstico y de cuidados, pero aún supone un reto.

En este contexto, desde el Inmujeres indicó que los hombres son agentes de cambio, por ello es fundamental hacerlos parte de la conversación para cuestionar el papel que tienen ante una nueva normalidad que trae nuevos retos como sociedad.

Cabe recordar que, de acuerdo con Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis, 2017), las mujeres señalaron como las principales problemáticas que enfrentan: la delincuencia y la inseguridad (30%), la violencia hacia ellas (24%) y la falta de oportunidades para encontrar trabajo, así como las dificultades para combinar la vida familiar y laboral (21.7%), problemáticas que también identificaron en las consultas para la elaboración del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad).

En este sentido, no solo se requieren políticas públicas para atender las necesidades y demandas de las mujeres, sino también la participación de los hombres y un cambio cultural para reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, por lo que desde el Inmujeres tenemos el compromiso de involucrar a niños, jóvenes y adultos a dialogar y ser parte de la solución.