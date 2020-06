En marcha y con altar, exigen justicia por el feminicidio de Gardenia y Dulce

Your browser does not support the video tag.

Aproximadamente 100 personas marcharon por espacio de 6 kilómetros, desde La Magdalena hacia el palacio municipal de Acajete, en protesta por el doble feminicidio de Gardenia y Dulce, instalando un altar, luego de que la FGE capturó al presunto homicida.

Fue alrededor de las 10:00 horas cuando partieron de la calle 5 Norte, número 205, donde Gardenia vivía junto a sus padres y tenía un negocio de recuerdos y decoraciones para fiestas.

Siendo en su mayoría mujeres vestidas de blanco, avanzaron con carteles rosas, en los que figuraban leyendas como “No más feminicidios”; incluso, en la entrada la junta auxiliar de La Magdalena, los colonos colocaron una manta en el arco, que decía “disculpe las molestias, nos están matando”.

Cerca de las 10:50 protestaron frente a la presidencia auxiliar de La Magdalena, exigiendo justicia y dirigiendo un mensaje al edil local sobre “los hechos cometidos en su pueblo”, destacando que “estamos de pie en nombre de las que ya no están”, como expresó una de las manifestantes a través de un megáfono.

A las 11:20, los manifestantes se subieron a autobuses, camiones y vehículos privados, rumbo al palacio municipal de Acajete, en uno de los cuales, figuraba en un cofre la leyenda de “en mi casa quiero sentirme segura”.

De tal forma, arribaron alrededor de las 12:30 a la explanada para continuar su protesta, entre cánticos en contra del gobierno por la falta de seguridad hacia las mujeres, donde el alcalde Roberto Martínez Cervantes salió a recibirlos, escuchando las exigencias para mejorar la seguridad en el municipio, con el fin de evitar casos como el doble feminicidio de Gardenia y Dulce, ante lo cual, el edil aseguró que apoyaría en lo que estuviera dentro de su competencia, expresando que era una situación “dolorosa” para él.

Expareja de Gardenia sería el culpable

En la entrada de la alcaldía, los familiares y vecinos colocaron un altar en honor a Gardenia y su hija Dulce -quien en julio cumpliría 11 años-, con fotografías y dibujos de ambas, entre mensajes de afecto y solidaridad.

Al concluir la manifestación, Rufino Ortega, padre de Gardenia y abuelo de Dulce, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) ver personalmente al presunto feminicida, para corroborar si es la misma persona de quien sospechan, así como constatar que su apariencia corresponda a la imagen circulada.

Al respecto, Efraín Solís Ortega, primo de Gardenia, refirió a Ángulo 7 que hasta el momento ningún familiar ha sido llamado por la FGE sobre corroborar la información del presunto responsable, capturado el sábado, toda vez que se enteraron del suceso por medios de información.

Esto, ya que, mencionó, el presunto homicida era expareja de Dulce, de quien habría escapado hace unos meses luego de haber sido raptada como novia por dicho sujeto, situación que, comentó, es una “costumbre” en aquellas comunidades.

Dulce y Gardenia fueron halladas el pasado 12 de junio, calcinadas dentro su vehículo , en un paraje de la comunidad de Santa María Benetzintla, ubicada a la altura de La Magdalena, donde ambas vivían.