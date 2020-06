Detienen a líder de “Los Ferrer” y miembros de otras bandas

Your browser does not support the video tag.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en diferentes intervenciones, detuvieron al presunto líder de la banda de “Los Ferrer” en la carretera federal Tehuacán-Huajuapan, y a miembros de las bandas “El Pelón”, “La Reina del Sur” y “El Cubano”.

El presunto líder de “Los Ferrer” fue detectado en la carretera federal Tehuacán-Huajuapan a bordo de una camioneta Volkswagen, Tiguan. En una revisión a sus pertenencias, los agentes hallaron 55 dosis de una sustancia con apariencia de la droga conocida como cristal y 35 de aparente cocaína.

El hombre fue identificado como Filadelfo S., quien está registrado en el atlas delictivo del gobierno del estado por su participación en ilícitos como el narcomenudeo y robo a transporte de carga en la Sierra Norte.

Su grupo delictivo está formado por aproximadamente diez personas que también están identificadas.

Por otra parte, en la avenida 16 de septiembre, de Puebla capital, agentes detectaron a un hombre a bordo de un vehículo KIA, con placas de circulación del estado. Al hacerle una revisión, encontraron 29 dosis de una sustancia con apariencia de la droga conocida como cristal, mil 600 pesos en efectivo presuntamente obtenidos de la venta de ésta y un teléfono celular utilizado para contactar a sus clientes.

El detenido es identificado como Víctor Antonio S., de 29 años; de acuerdo con reportes de inteligencia, tiene vínculos con las bandas de Abraham Filiberto N., alias “El Pelón” y Beatríz T. conocida como “La Reyna del Sur”, quienes operan en el sur de la ciudad.

Además, Víctor Antonio S., está vinculado con delitos de robo en diferentes modalidades y extorsión.

Mientras que en la junta auxiliar de Magdalena Cuayatepec, fueron detectado dos sujetos a bordo de una camioneta Courier que utilizaron para transportar 90 dosis de una sustancia con apariencia de la droga conocida como cristal.

Los hombres fueron identificados como Luis Alberto P., alias “El Huicho” e Isaías Uriel F., quienes ofrecieron a los agentes 100 mil pesos si los dejaban en libertad; sin embargo, fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

De acuerdo con las labores de inteligencia, Luis Alberto P., es uno de los integrantes más importantes de la banda de “El Cubano” y estaba identificado como un objetivo de captura en el atlas delictivo del gobierno del estado.