Desde el lunes hasta el 7 de agosto, disfruta de Verano re-creativo

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) iniciará este lunes y hasta el 7 de agosto el programa “Verano Re-creativo”, que consta en la organización y elaboración de actividades lúdicas y divertidas desde casa.

El objetivo es recuperar los saberes originarios de las localidades y sus contextos; la comunidad educativa podrá tener acceso a este programa a través de la página de la dependencia, que puedes visitar dando click aquí.

Las actividades estarán enfocadas a los diferentes campos del conocimiento: activación física, alimentación, arte, ciencia, convivencia (familiar, comunitaria, etc.), cultura (danza, música, escultura, pintura, literatura, cine -video- y fotografía), cultura de paz, desarrollo sostenible y sustentable, habilidades socioemocionales, higiene, perspectiva de género (respeto, nuevas masculinidades, etcétera), entre otras.

La SEP informó que, los ejercicios se dividirán en tres grupos de edad: niñas y niños de 3 a 12 años, adolescentes de 12 a 15, y jóvenes de 15 a 17 años; sin embargo, algunas actividades pueden ser realizadas por todos los grupos de edad para favorecer la convivencia en casa.

Además, señaló que es fundamental garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes durante este periodo de resguardo voluntario, basados en cumplir con la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, de acuerdo al modelo educativo de Puebla.