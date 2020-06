Dan prisión a presunto responsable de violencia contra bebé

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado (FGE) logró la aprehensión y vinculación a proceso de Brian N., investigado por los delitos de violencia familiar y lesiones calificadas en agravio de su hijo de dos meses de edad.

El agente del Ministerio Público (MP) inició labores de investigación, luego de que en el mes de mayo de 2020, el imputado y su pareja llevaran a su hijo a un hospital de San Andrés Cholula ante supuestos problemas respiratorios.

Médicos y trabajadores sociales se percataron que el bebé tenía diversas lesiones en el cuerpo y al notificar al MP, se integró la investigación que permitió solicitar y obtener orden de aprehensión contra el padre de la víctima.

Brian N. fue detenido el 13 de junio de 2020 por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en el municipio de Ajalpan. En audiencia, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso e imponerle medida cautelar de prisión preventiva justificada.