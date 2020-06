Your browser does not support the video tag.

La Comuna de Puebla instaló –por un costo de 9 millones 300 mil pesos- mil GPS en patrullas de la SSC y unidades de otras dependencias para que no sean usadas fuera de la ciudad y en caso de incumplir, habrá sanciones; hasta el momento van 35 reportes, cuyo uso fue justificado.

Así lo informó el secretario de Administración (Secad) municipal, Leobardo Rodríguez Juárez, quien señaló que los mil GPS fueron instalados en aproximadamente 600 patrullas, mientras que los restantes en vehículos de distintas dependencias, a excepción de los autos de presidencia municipal y de regidores, por ser “actores políticamente expuestos”.

En entrevista a Ángulo 7, comentó que los equipos comenzaron a ser instalados en enero, con el objetivo de que las unidades no sean utilizadas fuera de la demarcación; cuando sucede, precisó, el programa les envía una alerta, cuya información turnan a la dependencia que resguarda el vehículo para que justifique el uso, por lo que hasta el momento han acumulado 35 reportes que han sido justificados.

“Prácticamente todos han sido solventados. Y los que no son solventados se les hace un segundo, un tercer llamado, y ya si en el tercero no hay una justificación de esta situación que nosotros detectamos lo turnamos a la Contraloría, y la Contraloría procede con algún mecanismo administrativo para hacer un llamado de atención”, comentó.

Subrayó que hasta el momento solo han tenido cinco casos donde no han respondido los primeros llamados, por lo que no han recurrido a la Contraloría, mientras que, por otra parte, indicó que la licitación fue ganada por la empresa Mundo Tecnológico Poblano S.A. de C.V., destinándose un presupuesto de alrededor de 9 millones 300 mil pesos.

Dicha medida fue dada a conocer en febrero por el mismo titular, comentando que se planeaba concluir con la instalación para el 15 de marzo, teniendo por objetivo evitar posibles actos de corrupción y la realización actividades ajenas.

Buscarán aplicar sanciones

El secretario señaló que en las próximas semanas modificarán la normatividad interna, para que puedan aplicarse sanciones contra los operadores que no justifiquen el uso del vehículo en otros espacios, tanto para quienes desgasten las unidades o las pongan en riesgo por ir a alta velocidad, pues el GPS también arroja dicha información.

“Si algún conductor se caracteriza por manejar muy rápido los vehículos oficiales, pues eso también es una conducta de riesgo que pone en predicamento el patrimonio del ayuntamiento, y también buscamos que ese tipo de conductas sean sancionadas”, resaltó.

De igual forma, Rodríguez Juárez aseveró que trabajan en un control de combustible en los vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con el GPS, haciendo una comparación entre kilómetros recorridos y el consumo de gasolina, para evitar que las unidades sean “ordeñadas”.

Asimismo, resaltó que el monitoreo permitirá establecer un programa de mantenimiento del vehículo, a través de una medición del desgaste de motor, los kilómetros recorridos y el consumo del combustible.