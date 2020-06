Alianza con el Verde debió ser consensuada con las bases de Morena: Bracamonte

Your browser does not support the video tag.

Eduardo Carreño Ortiz, secretario de Organización de Morena en Puebla, manifestó que debe “echarse atrás” la alianza con el Partido Verde para defender al gobierno federal, al señalar, junto con el delegado en Puebla, Mario Bracamonte González, que no se consultó a las bases.

A través de una transmisión vía Facebook, sostuvo que, en el caso específico del estado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha sido un “instituto político pobre y oportunista” que desde que ha ido en coalición con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no ha aportado nada.

Refirió que Morena tiene “millones de simpatizantes” y “miles” de militantes con los que se puede hacer una “elección fuerte” con perfiles “buenos y honestos” que vayan acorde con los estatutos y principios del partido, por lo que deben ser tomados en cuenta.

“Las alianzas se acuerdan en un congreso como fue en 2018, entonces son cosas que no hay que olvidar, el Verde no tiene la capacidad de lucha, las agallas de Morena de pelear el voto y defenderlo y no tiene la convicción que no tenemos, nos perjudicará en las elecciones”, pronunció.

Durante la transmisión, algunos de los usuarios que se conectaron para verla como Nelson Galicia se pronunciaron en contra de dicha alianza al aseverar que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue la puerta que se la abrió a los priistas y que ahora están en gobiernos actuales.

Mientras que Nestor Guarneros García exigió la salida de Alfonso Ramírez Cuellar, de la dirigencia nacional, ya que la política que ha manejado no va con los ideales del partido, además de que “es un golpista” ajeno al encargo que tiene y está tomando “malas decisiones” que lo hacen ver como un “traidor” a la cuarta trasformación.

A lo anterior coincidió Bracamonte González, quien afirmó que sigue siendo delegado presidente en Puebla, toda vez que no ha sido notificado de su remoción por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), a pesar de que ya que fue nombrado Carlos Alberto Evangelista Aniceto en ese cargo.

AMLO ejerce el poder para todos: Bracamonte

Refirió que primero debió ser una consulta a la base, pues de esa manera se daría muestra de que es un partido democrático y no solo hacerlo por conveniencia de las alianzas y mucho menos cuando se trata de un partido menor como es el PVEM.

Por otra parte, Bracamonte González manifestó que el presidente Andrés Manuel López Obrador es “un hombre bueno” que está ejerciendo el poder para todos y recuperando el humanismo de la política, lo que ha ocasionado que sus opositores estén entrando en descalificaciones y “grilla”.

“Escuchamos a muchos detractores diciendo que ya se volvió cura, que es predicador o conferencista de auto ayuda, que, porque no se toma el papel de presidente, pues si el papel de presidente es estar alejado del pueblo, eso nunca lo va hacer”, pronunció.

Respecto a las dos caravanas de automovilistas que se han realizado en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que son generadas debido a que se acerca el proceso electoral y “en su mayoría son panistas” que buscan desacreditar al actual gobierno para impulsar a sus propios candidatos.

En otro orden de ideas, el morenista aprovechó la transmisión, realizada en su página de Facebook todos los sábados a las 5 de la tarde, para dar un segmento cultural en el que habló de la arquitectura de la época porfiriana realizada por Adamo Boari en la Ciudad de México, en donde construyó lo que ahora se conoce como el Palacio de Bellas Artes, pues en un principio se nombró el Teatro Nacional.