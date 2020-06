Your browser does not support the video tag.

Las unidades habitacionales de Puebla capital y las comunidades de la periferia son las zonas donde más agresiones reciben los policías por parte de los colonos; entre ellas, destacan La Resurrección, Xonacatepec, la Margarita y Rivera Anaya.

Lo anterior, de acuerdo con “Jorge”, un efectivo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, quien refirió a Ángulo 7 que las juntas auxiliares de La Resurrección, Santa María Xonacatepec, y San Pablo Xochimehuacan, son conocidas entre sus compañeros por la desconfianza de sus habitantes.

“La gente es desconfiada, pero a la vez agresiva. De ahí el momento de que al querer la policía mediar las cosas, se vuelven más agresivos”, comentó.

De igual forma, dicha actitud se replica en zonas como el Mercado Morelos, Balcones, y en las colonias del sur, conocidas como “antorchistas”; también unidades habitacionales, destacando La Margarita, Loma Bella y la Manuel Rivera Anaya, donde además de la violencia hacia los oficiales, también hay constantes reportes de delitos.

Indicó que una gran cantidad de altercados ocurren ya que al acudir por algún presunto delincuente, los vecinos increpan a los policías por considerar que los van a dejar “libres”, siendo que –comentó– es la Fiscalía General del Estado (FGE) quien los deja en libertad cuando los afectados no acuden a ratificar la denuncia.

También, comentó que otros municipios conocidos por la desconfianza de la ciudadanía son Amozoc, Palmar del Bravo, así como Cañada Morelos, éste último considerado por ellos como un “foco rojo”, debido a las agresiones contra elementos por frustrar tres intentos de asalto al tren, ocurridas en enero.

Por ello, comentó que acuden con temor a las locaciones ya mencionadas cuando se presenta un conflicto, por lo que la orden que les dan sus superiores es de “aguantar” cualquier intento de provocación.

A manera de ejemplo, cabe resaltar que en la madrugada del pasado 18 de junio, habitantes de La Resurrección incendiaron un vehículo en el que viaja supuesto personal de sanitización por considerar que el químico utilizado dañaba sus tierras, razón por la que la Secretaría de Gobernación (Segom) determinó cancelar dicha actividad en la junta auxiliar.