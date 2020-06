UIF no encontró delitos en allegados de Cuauhtémoc Blanco: AMLO

Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no encontró irregularidades o presuntos delitos tras la investigación que realizó al círculo cercano del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Lo anterior luego que la UIF iniciara una investigación al jefe de la oficina de Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, por transferencias “irregulares”, además de indagatorias al primo y secretario particular de Blanco Bravo, Edgar Riou Pérez, por presuntos depósitos a la esposa y medio hermano del gobernador.

Durante la conferencia matutina de este viernes, desde Morelos, López Obrador dijo que el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, le informó que “no hay elementos” para que el órgano financiero siga con las investigaciones.

“Ha habido acusaciones y se han hecho investigaciones, pero no se ha encontrado ningún delito o presunto delito. Hay denuncias presentadas que corresponde atender a la Fiscalía General de la República (FGR)”, declaró el mandatario.

En este sentido, hizo un llamado a no hacer uso político de las denuncias y sostuvo que la FGE terminará de atender las denuncias contra Sanz Rivera, otrora manager del exfutbolista.

“Tenemos que actuar siempre con apego a la verdad, porque no es acusar por acusar, con propósitos políticos o partidistas. Donde se encuentra que hay elementos se procede”, dijo.

Editado por David Celestino