Todavía no responde EU sobre “Rápido y Furioso”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aún no ha recibido respuesta sobre el operativo “Rápido y Furioso” a un mes de que la cancillería pidiera información al gobierno estadounidense; afirmó que ya no hay injerencia extranjera en temas de seguridad.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el mandatario afirmo que, aunque no ha habido respuesta del gobierno de Donald Trump, continúa la investigación del operativo por el cual en 2009 se introdujo a México más de 2 mil armas y en el cual estuvo implicado el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

López Obrador dijo que existen evidencias e “información que se esta desclasificando en Estados Unidos” de que este operativo se llevó a cabo de manera conjunta entre ambos gobiernos, por lo que lo consideró como “una violación a nuestra soberanía”.

Refrenda soberanía mexicana

En este tenor, el presidente reconoció a su homologo de Estados Unidos al ser quien “da el ejemplo” de no intervenir en los asuntos de seguridad en México, tras destacar que, aunque Trump ofreció ayuda al país, la rechazó al ser asuntos que corresponden a México.

Ahondó en que el gobierno estadounidense presentó dicho apoyo tras el fallido operativo en Culiacán para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, donde esta mañana el presidente afirmó que fue el quien ordenó la liberación del presunto criminal debido a que peligraba la vida de más de 200 personas inocentes, y el ataque contra la familia LeBarón en Sonora.

Pero explicó que no se aceptaron estos apoyos para refrendar la soberanía mexicana, contrario al operativo “Rápido y Furioso que fue “a espaldas del pueblo, sin informar y afectando en vez de ayudar”, dijo el primer mandatario.