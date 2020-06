Your browser does not support the video tag.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reiteró que no hay condiciones para que la industria automotriz, encabezada por Audi y Volkswagen, así como el sector de la construcción retomen actividades, pues Puebla está en “alerta máxima” de contagios por Covid-19.

En rueda de prensa, el mandatario poblano comentó que el estado está en el punto más alto de la pandemia, pues tan solo para este viernes fueron 381 nuevos contagios, y el regreso de la producción en dichos sectores podría traer consecuencias mayores.

Si bien dijo que son actividades consideradas como esenciales por parte de la Federación, desde la semana pasada emitió un decreto como titular del Ejecutivo que se mantiene vigente, al tiempo de señalar que algunas empresas han manifestado que deben regresar a laborar.

“Yo sostengo que no hay condiciones, este día 19 de junio para que se reabran en su funcionamiento las industrias, automotriz y de la construcción, así como aquellos negocios que puedan provocar contacto entre las personas, no las hay y lo seguiré sosteniendo”, pronunció.

Refirió que “tiene que ser claro” y si ahora que aún no termina junio se tiene la cifra más alta de casos siendo el pico de la pandemia, “no nos sorprendamos” que a partir de que aumente la movilidad y el flujo de personas se pueda llegar hasta 500 casos diarios, lo que provocaría el colapso del sistema de salud.

“En este momento regresar a la producción representa un riesgo máximo para todos, no solo para los trabajadores sino para la gente, es un riesgo máximo porque va a provocar una sinergia muy grande y vamos a ver a cuánto llega curva y entonces advertiremos cosas”, asentó.

Intervendrán para resolver ambulantaje

En otro tema, Barbosa Huerta comentó que el tema del ambulantaje es un tema que debe regular los ayuntamientos, aunque en el caso de la capital poblana dijo que “ha sido omiso” y existe un “solapamiento” de la autoridad municipal con los comerciantes.

Indicó que es un problema que no sólo se da en Puebla sino en todas las ciudades del país, y para ello se debe aplicar la ley, por lo que como gobierno estatal buscarán la manera de resolverlo, al tiempo de recordar que se han mantenido platicas con este sector.