Protección Civil evitará concentraciones por Día del Padre en Puebla

Ante el Día del Padre este domingo 21 de junio, la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos municipal realizará operativos en los principales corredores gastronómicos y colonias de Puebla capital, a fin de exhortar a la ciudadanía a que evite reuniones masivas.

Así lo dio a conocer este viernes, a través de un comunicado, donde invitó a la ciudadanía a permanecer en casa a fin de evitar que el número de contagios por el virus Covid-19 aumente.

La dependencia realizará operativos en los principales corredores gastronómicos y colonias de la ciudad, con la finalidad de orientar, prevenir y exhortar a las y los poblanos para que eviten reuniones masivas.

Además, restaurantes y establecimientos de comida mantienen la modalidad de servicio “para llevar”, por lo que se requiere el apoyo de la ciudadanía para respetar estas medidas.

No cumplir con las recomendaciones de higiene personal y sana distancia podría generar nuevos contagios entre la población y, en consecuencia, prolongar la emergencia sanitaria.