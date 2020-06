Presunto homicida de su hermano, en prisión preventiva

Your browser does not support the video tag.

Acusado de privar de la vida a su hermano, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró que el Juez de Control determinara vinculación a proceso contra Florencio N. de 40 años de edad.

Se desprende de los actos de investigación que en la localidad de El Zacatal perteneciente al municipio de Tlacuilotepec, Puebla, el imputado privó de la vida y decapitó con un machete a su hermano el 2 de junio de 2020.

El agente del Ministerio Público (MP) inició carpeta de investigación y solicitó a la autoridad judicial orden de aprehensión contra el presunto responsable, quien fue capturado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) el 7 de junio de 2020 en el estado de México.

Imputado por el delito de homicidio en razón de parentesco, la Fiscalía de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Florencio N., a quien además se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.