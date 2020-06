Your browser does not support the video tag.

La falta de claridad, tecnicismos y el diseño del portal de transparencia del ayuntamiento de Puebla, sobre los gastos hechos por la pandemia de Covid-19, impiden que la ciudadanía acceda de manera sencilla a los datos, por lo que piden mejorarlo.

En reunión virtual del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC), la regidora Luz Rosillo Martínez resaltó que el diseño del portal y lo técnica que resulta la información impide que la ciudadanía tenga un mayor acercamiento a los datos.

“En términos de cómo se está comunicando el portal, a mí me parece que no son los más adecuados, los más efectivos”, comentó.

La panista precisó que la creación del portal fue una decisión unilateral del ayuntamiento, que no contempló a organizaciones civiles para garantizar y hacer más legible la transparencia, por lo que consideró que deberían ser tomados en cuenta.

Al precisar que “faltan muchísimas cosas” sobre información, resaltó que la Comuna ha estado “desvinculada” de los consejos de participación ciudadana en materia de consejos.

Y es que cabe señalar que la creación del micrositio, por parte de la Coordinación General de Transparencia, no fue dado a conocer a la ciudadanía, lo que dificulta el acceso a la información relacionada a los gastos del Covid-19; también, que los datos son específicamente técnicos, por lo que podrían confundir fácilmente.

Piden crear mapa de colonias con contagios de Covid

Por su parte, María del Carmen Leyva Báthory, integrante del CEPC, mencionó que pese a esto, el portal de transparencia del ayuntamiento resulta “más completo” que el del gobierno estatal, que solo enlista las acciones realizadas durante la pandemia, más no datos sobre el presupuesto y número de beneficiados.

De igual forma, pidió a ambas administraciones la creación de un mapa digital sobre la cantidad de contagios en colonias de Puebla capital y otros municipios, con el objetivo de que los poblanos pueda evitar dichos espacios y tengan certidumbre de en qué sitios ha habido menos casos.

“Creo que debe haber una iniciativa en la página que tiene el ayuntamiento para el Covid, que se pudiera ir mapeando en la zona metropolitana y áreas que corresponden a la cabecera municipal”, precisó.

Leyva Báthory mencionó que esto permitiría sanitizar las áreas donde más contagios han ocurrido y realizar otras acciones específicas en dichos espacios; no obstante, resaltó que pese a haber presentado dicha propuesta a ambos órdenes de gobierno, pero que hasta el momento no han recibido respuesta.

Hasta este viernes, Puebla registró un máximo de contagios en 24 horas de 381, por lo que el estado se mantiene en “alerta máxima” al acumular un total de 6 mil 373 casos.