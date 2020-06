HBO suspende programa de Chumel Torres tras críticas por racismo

Your browser does not support the video tag.

HBO suspendió el programa de Chumel Torres mientras investiga las declaraciones hechas por el influencer en redes sociales tildadas como racistas y luego de la polémica generada por la invitación del Conapred a este personaje a un foro.

A través de un boletín de prensa, HBO informó que realizará una investigación sobre lo dicho por el comediante en redes sociales, en tanto, el programa será suspendido hasta nuevo aviso.

La cancelación se da luego de la polémica en la que se vio envuelto el presentador tras ser invitado a un foro del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) sobre el racismo en México y que luego fue cancelado tras miles de críticas en redes sociales, en especial, de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A lo anterior se suma los cuestionamientos del mandatario federal al organismo, así como la renuncia de su titular, Mónica Maccise Duayhe, anunciada este viernes.

Por su parte, la empresa afirmó que es “reconocida por llevar a la pantalla producciones que generan reflexión y promueven discusión de temas cruciales en nuestra sociedad, como la diversidad, la inclusión y la no-discriminación”.

Fuente: Infobae