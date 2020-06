Hallan cadáver de Eli, doctora trans reportada como desaparecida

Your browser does not support the video tag.

Luego de permanecer 10 días desaparecida, el cuerpo de María Elizabeth Montaño Fernández, médica del IMSS y activista transgénero, fue hallado cerca del poblado de Tres Marías, “sin signos de violencia y con sus pertenencias”, en el estado de Morelos.

Fue el pasado 8 de junio cuando Elizabeth fue vista por última vez, tras salir del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde trabajaba en la coordinación de Educación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De inmediato sus familiares comenzaron la búsqueda y el 10 de junio la familia de la doctora presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su desaparición. Ahora, las indagatorias correrán a su cargo y el de su homóloga en Morelos, quien informó del hallazgo.

Montaño Fernández dedicaba su vida a buscar una buena atención médica para población trans y encabezaba un evento de nivel nacional, con jefes de las unidades médicas de cada estado, para dar capacitación sobre cómo atender en el sistema de salud a la población trans de acuerdo con protocolos y perspectiva de Derechos Humanos.

Luego de que la noticia se difundió, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, lamentó el fallecimiento y afirmó que dará seguimiento al caso hasta esclarecerlo, lo anterior a través de su cuenta de Twitter.

“Estaremos atentas al esclarecimiento de su fallecimiento. Refrendamos nuestro compromiso en la lucha contra la violencia, la transfobia y la impunidad”, se leía en su mensaje.

Por su parte, Zoé Robledo Aburto, titular del IMSS, también condenó el asesinato y afirmó que, en ese instituto, Montaño Fernández “nos deja un legado por la defensa del derecho a la salud de la comunidad Lgbti+, el cual honraremos. Envío mi sincero pésame”.

En redes sociales los hashtags de #TeBuscamosEli cambiaron por #JusticiaParaMaríaElizabeth, exigiendo el esclarecimiento del transfeminicidio.

Con al menos 117 asesinatos, la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans (LGBT) vivió uno de sus periodos más violentos en 2019, el primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, según la organización Letra S.

Dentro de estos datos, 64 fueron transfeminicidios, es decir, el asesinato de mujeres trans, lo que representa casi el 55 por ciento del total.

Fuentes: Animal Político, Sin Embargo, ADN 40