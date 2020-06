Gordillo y Hernández deben hablar del fraude electoral de 2006: AMLO

Your browser does not support the video tag.

Tras acusar de “fraudulentas” las elecciones federales de 2006, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que la exlíder sindical Elba Esther Gordillo Morales, quien dijo está implicada, hablara del supuesto fraude, para que “no vuelva a cometerse otro”.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el mandatario señaló que en dichos comicios el entonces presidente Vicente Fox Quesada “se metió para que no ganara”, al recordar que el próximo 1 de julio se cumplen dos años de su victoria “histórica” en las urnas.

Tras acusar al exsecretario de Comunicaciones, Pedro Cerisola, al entonces gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores y a la exdirigente del SNTE de apoyar el fraude a favor de Calderón Hinojosa, el tabasqueño planteó que los involucrados deberían relatar los hechos.

“A mí me gustaría mucho y sería muy bueno para la vida pública de México que estas personas hablaran (…) Imagínense que la maestra Elba Esther hablara y nos ayudara para que nunca más vuelva a cometerse un fraude electoral en México”, declaró en Morelos.

No obstante, afirmó que quienes quieran dar su testimonio lo pueden hacer por su propia voluntad, ya que no es un llamado formal, sino una invitación a “contribuir con la vida pública de México”.

Por otra parte, adelantó que alista un discurso para conmemorar los dos años de su triunfo en las elecciones presidenciales de 2018, el cual presentará durante la “mañanera” del próximo 1 de julio.

Es de mencionar que Gordillo Morales fue absuelta en 2018 de los cargos de lavado de dinero por las cuales estuvo presa desde inicios de la administración de Enrique Peña Nieto y coincidentemente salió libre al terminar la administración del priista, mientras que Hernández Flores enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por supuestos sobornos de cárteles de droga.