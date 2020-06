Your browser does not support the video tag.

El estado de Puebla se posicionó en el sitio 11 de homicidios dolosos y en el puesto 19 en secuestros, con 455 y siete carpetas, respectivamente, esto de enero a mayo de 2020, por lo que en estos delitos estuvo fuera de los primeros diez lugares con mayor incidencia.

Lo anterior de acuerdo con datos de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), presentados en la conferencia presidencial matutina de este 19 de junio por el secretario de Seguridad de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Puebla registró una tasa de 6.84 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en los primeros cinco meses del año, esta proporción fue menor a la media nacional de 11.4.

Mientras que en secuestros, la entidad poblana tuvo una tasa por cada 100 mil ciudadanos de 0.11, por debajo del promedio en el territorio nacional que fue de 0.35.

Los estados con mayor número de carpetas de homicidios intencionales fueron Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Jalisco, con mil 903, mil 225, mil 157, mil 139 y mil 94, respectivamente.

Con mayor número de investigaciones de secuestros hasta mayo de este año estuvieron Estado de México (86), Veracruz (69), Morelos (43), Ciudad de México (30) y Zacatecas (19).

Cabe mencionar que de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), los homicidios con dolo, así como los secuestros en Puebla se redujeron en 19.5 y 88, por ciento, en comparación con los registrados en los primeros cinco meses de 2019.

Sin embargo, respecto a los secuestros, las cifras presentadas por Durazo Montaño difieren a las que tiene registradas la FGE poblana, pues hasta mayo la primera tiene un acumulado de siete casos y la segunda sólo registró cinco.