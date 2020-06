Your browser does not support the video tag.

¿Y en Puebla habrá Reforma Electoral de última hora?

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que ¿La legislación electoral de Puebla se modificará antes de la primera semana de agosto, o se quedará como está, con un mar de indefiniciones sobre la reelección de presidentes municipales y diputados al Congreso del Estado?

Este asunto, que fue abordado por el ex director del Instituto Electoral del Estado (IEE), José Antonio Bretón Betanzos, en su más reciente artículo en e-consulta, es de lo más urgente e importante, en aras de la certidumbre y legalidad del próximo proceso electoral local que arrancará oficialmente en la primera semana de noviembre.

Y es que según el coordinador de postgrados en Derecho de la Ibero Puebla, en la legislación electoral vigente no hay claridad sobre si los presidentes municipales y legisladores locales que busquen reelegirse en 2021 deben o no separarse de su cargo durante la campaña electoral, como se le exige a cualquier funcionario público que lo haga al menos 90 días anteriores a la jornada electoral.

Lo peor que podría ocurrir es que ese y otros asuntos quedaran sin resolverse, antes del plazo fatal que los diputados del Congreso del estado tienen para hacer cambios o modificaciones a la Constitución del estado y al Código de Instituciones y Procesos Electorales, que es 90 días antes del inicio del proceso electoral.

***

El ex diputado federal Eukid Castañón Herrera ya cambió de abogados. Poco antes de que un juez del estado lo vinculara a proceso por uso de recursos de procedencia ilícita, el pasado 8 de junio, el otrora poderoso operador morenovallista decidió prescindir de los servicios de Crisógono de Jesús Díaz Cervantes, mejor conocido con el sobrenombre de Quicho.

Aquí la columna completa

Suspenden a la secretaria de Finanzas de Morena

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena otorgó medidas cautelares a un grupo de dirigentes locales de este partido –mismas que ayer les fueron notificadas oficialmente–, con lo cual se suspende temporalmente de su cargo a María Isabel Lugo, como encargada de las finanzas morenistas, una mujer que ha estado en el ojo del huracán porque en días pasados canceló el pagó de nóminas y servicios dentro de esta fuerza política.

Con esta determinación, Mario Bracamonte González y otros tres dirigentes del partido han ganado una primera batalla en la disputa que se ha generado por el control de Morena Puebla, entre esta facción y la que encabeza Carlos Alberto Evangelista Aniceto, quien a finales de mayo llegó a Puebla como delegado especial del partido.

Hace algunas semanas, por una determinación de Alfonso Ramírez Cuéllar, el líder de El Barzón y presidente provisional de Morena a nivela nacional, decidió desconocer a varios dirigentes locales del partido, entre ellos a los Puebla, que son encabezados por Mario Bracamonte. Aunque al final nunca se les notificó oficialmente a los afectados, por tanto esa determinación no ha tenido efectos legales.

Luego de ello, se mandó a un delegado especial a Morena Puebla, en la figura de Carlos Alberto Evangelista Aniceto, quien aunque inicialmente ofreció diálogo a todos actores morenistas, de pronto dio un viraje y ha desconocido a los dirigentes del partido, quienes hasta ahora siguen teniendo el reconocimiento oficial del Instituto Nacional Electoral, puesto que no se ha utilizado los canales legales para removerlos de sus puestos.

En esa actitud de Carlos Alberto Evangelista de excluir a todos los dirigentes del partido, bajo la idea de que eran cercanos a Yeidckol Polevnsky, la anterior líder nacional de Morena y que fue removida de su responsabilidad, echó mano de María Isabel Lugo Chávez, quien empezó una purga al tomar el control del manejo presupuestal de este instituto político.

Aquí la columna completa

La oposición tiene precio

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que reza el refrán, del plato a la boca se cae la sopa y pues sí, algo así pasó en el Congreso de Puebla y su endeble oposición.

Hasta la noche del miércoles, la mayor preocupación del bloque opositor era que les faltaba una sola firma para poder interponer una controversia constitucional por la Ley de Educación que se aprobó el pasado 15 de mayo.

Sin embargo 24 horas después, en lugar de conseguir la firma faltante, los legisladores panistas, priistas y de movimiento ciudadano, se encontraron en mayores problemas. A los opositores les faltaron, cuando menos tres firmas más.

La controversia constitucional que se presentaría ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por parte de la oposición para echar abajo la Ley de Educación del Estado de Puebla, se vino abajo y el bloque promovente no pudo conseguir más que 12 de los 14 apoyos que se necesitaban para que se diera entrada al recurso.

Historia de un proyecto fallido

Aquí la columna completa