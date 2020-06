Conoce los estados con más policías enfermos y fallecidos por Covid

Your browser does not support the video tag.

La organización Causa en Común señaló que del 22 de marzo y el 17 de junio documentó a nivel nacional, 419 contagios de policías por Covid-19 y 151 fallecidos por este padecimiento, según su recuento la mayoría de estos casos se encuentran en siete entidades.

Los estados con más contagios son: Nuevo León (103), Ciudad de México (62), Estado de México (41), Jalisco (36) y Baja California (34).

Con más defunciones se encuentran Estado de México, Ciudad de México, Quintana Roo, Baja California, Tabasco y Sinaloa, con 49, 19, 14, 13 y los últimos dos con diez decesos cada uno.

La organización civil criticó que hasta el momento no haya un registro oficial de contagios y muertes por Coronavirus de los policías en México, pues señaló que este conteo se hizo con base en la revisión de notas periodísticas.