En Puebla, diputados avalan que Cabildos transmitan sesiones

Your browser does not support the video tag.

La Comisión de Asuntos Municipales el Congreso de Puebla aprobó por mayoría de votos el dictamen para reformar artículo 70 de la Ley Orgánica Municipal con la finalidad de que las sesiones de los Cabildos sean transmitidas en directo, a través de medios electrónicos.

Lo anterior, en sesión virtual realizada este viernes, donde el diputado preopinante de la iniciativa, Valentín Medel Hernández, señaló que la propuesta incluye poner a disposición del público la versión digital de las sesiones, a excepción de las señaladas en el acápite del artículo 75.

El legislador subrayó la necesidad de que los 217 ayuntamientos de la entidad hagan uso de las tecnologías, por lo que no deben ponerse obstáculos para contar con los servicios de internet, aún en municipios alejados, y reiteró la necesidad de dar a conocer el trabajo del Cabildo a la población, lo que permitirá fortalecer las obligaciones de transparencia y el acceso a la información.

En este sentido, el diputado Gabriel Biestro Medinilla subrayó que no existen impedimentos técnicos o económicos para que los 217 ayuntamientos de la entidad cumplan con el objetivo del dictamen, para que las sesiones de cabildo sean transmitidas en directo a través de medios electrónicos, con la finalidad de darle a la ciudadanía la información oportuna.

Durante la discusión del dictamen, el diputado Javier Casique Zárate consideró que no se debe obligar a los ayuntamientos a transmitir en directo las sesiones de Cabildo, por lo que las transmisiones de éstas deberían ser optativas.

En otro punto del orden del día, los diputado integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales aprobaron por mayoría, el punto de acuerdo para exhortar al presidente municipal de Atlixco a reactivar el funcionamiento de la perrera municipal, prohibiendo que en ésta los perros sean sacrificados y promoviendo la adopción de la población canina.