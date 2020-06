Your browser does not support the video tag.

Más de 60 mil poblanos han sido beneficiados con los 10 mil tinacos y pipas de agua que entregó el gobierno del estado como una medida de prevención contra el Covid-19, pues es de vital importancia que la población se lave las manos continuamente.

Al acompañar al gobernador, Miguel Barbosa Huerta, en la conferencia de prensa virtual sobre los avances de la pandemia, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, subrayó que esta semana terminaron las acciones para garantizar el suministro de agua en 15 juntas auxiliares y para subsanar la falta de servicio del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) y comités de suministro del líquido.

Las acciones consistieron en la entrega de 10 mil depósitos de agua, el reparto de pipas en más de 180 colonias y la instalación de 59 hidrantes, remarcó.

En otro tema, el secretario de Gobernación explicó que suman 310 poblanos fallecidos en Estados Unidos a causa del Covid-19, de acuerdo con las cifras del gobierno estatal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de los consulados.

Detalló que el gobierno estatal, a través del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), tiene el registro de 191 poblanos fallecidos en el país del norte por esta pandemia, mientras que los consulados reportan la pérdida de 168 poblanos en la unión americana, de los cuales el gobierno estatal ya tenía el registro de 49, lo que restaría a 119 poblanas que han perdido la vida en EU.

Finalmente, el secretario de Gobernación explicó que de las 150 personas privadas de su libertad que han dado positivos a coronavirus y que reciben la atención en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA), 11 de ellos han sido hospitalizados de manera externa.