Cometí error, pero Comisión de Morena se excedió en proceso: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aceptó que cometió un error con las declaraciones que dio en días pasados sobre la desaparición de personas, pero consideró que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena se excedió en el proceso que le abrió sobre ello.

En rueda de prensa, el mandatario poblano señaló que “no hará un escándalo” de este tema, por lo que dará respuesta y confió en que será reivindicado, ya que insistió en que sus comentarios fueron tergiversados por algunos medios de comunicación.

Refirió que es respetuoso de este órgano interno del partido que lo postuló a la candidatura en 2019, así como de todo lo que sea el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aunque a veces se cometan algunos errores y abusos, pero “no pasa nada”.

“No le doy importancia, voy hacer mi respuesta, cometí un error, se excedió la Comisión de Honor y Justicia, seguramente seré reivindicado, pero no pasa nada. Reconozco los valores de Morena, sus documentos básicos, sus principios, no voy hacer un escándalo de esto”, pronunció.

Y es que el pasado 9 de junio, el mandatario poblano fue criticado por varios sectores, luego de que, al ser cuestionado sobre los protocolos de desaparición de mujeres, mencionó que, cuando alguien desaparece, la persona es localizada en algunas ocasiones con el novio y los familiares ya no acuden a informar que apareció.

Por ello, el órgano interno de Morena inició un procedimiento de oficio contra él al señalar que hizo declaraciones que implican posibles faltas a los documentos básicos del partido, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para que después de la notificación del proceso emitiera una respuesta.