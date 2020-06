Cada tercer día es asesinada una persona LGBT en México: Letra S

Your browser does not support the video tag.

En el último lustro, el periodo que va de 2015 al 2019, al menos 441 personas de la comunidad LGBT fueron víctimas de violencia homicida en México, en promedio cada tercer día ocurre un asesinato de este tipo en el país, de acuerdo con la organización Letra S.

De acuerdo con su análisis, el 2019 fue el año más violento del quinquenio, con un aumento de 27 por ciento con respecto a la cifra del año anterior y se colocó muy por encima del promedio de 88 homicidios de personas Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénero (LGBT) al año en ese periodo de tiempo.

El rasgo distintivo que caracteriza a los homicidios de personas LGBT es el ensañamiento con el que son cometidos.

Al menos 47 de los cuerpos de las víctimas presentaban múltiples golpes, físicos o con objetos rombos, y heridas provocadas por objetos punzocortantes; cinco de las víctimas sufrieron, además, violencia sexual, y los cuerpos de al menos 26 de las víctimas presentaban marcas visibles de “tortura”, o estaban maniatados de pies y manos.

Los estados con más crímenes de odio

Con más víctimas de crímenes de odio hacia este sector de la población en los últimos cinco años se encuentran Veracruz con 57 víctimas, destacan las entidades de Guerrero con 42, Chihuahua con 38, Quintana Roo con 24, Estado de México también con 24, y Tamaulipas y la Ciudad de México con 23 víctimas cada una. En conjunto, esas siete entidades concentran más de la mitad del total de víctimas LGBT de violencia letal en el último lustro.

La organización criticó que respecto a las líneas de investigación seguidas por las fiscalías estatales, destaca la poca relevancia que conceden a la orientación sexual y a la identidad de género de las víctimas en sus pesquisas. Al respecto, sólo en cuatro de los casos se menciona al crimen de odio como posible línea de investigación.

En el caso de Puebla, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT de la fundación Arcoíris, señaló que se han registrado diez crímenes odio contra miembros de la comunidad lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual, Intersexual y Queer (Lgbttti).

Crímenes contra LGBT durante Covid-19

El reporte añadió que en el primer cuatrimestre del presente año, hasta el 30 de abril de 2020, Letra S lleva registrados 26 asesinatos de personas LGBT.

Lo que representa una cifra menor comparada con la cifra de casos en el mismo periodo del año 2019, que fue de 37 muertes violentas. De esta cifra, 20 víctimas son mujeres trans, cuatro hombres gay/homosexuales, dos lesbianas y otras dos aún por confirmar su orientación sexual.

Indicó que esta cifra menor probablemente se deba al efecto inesperado de las medidas de distanciamiento social establecidas para hacer frente a la contingencia sanitaria por la Covid-19, que redujo notoriamente la interacción entre las personas.

Las cifras anteriores están basadas en el monitoreo elaborado por el observatorio de crímenes de odio que año con año realiza la organización civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana

Recientemente fue localizada sin vida María Elizabeth Montaño, que se desempeñaba como doctora del Centro Médico Nacional Siglo XXI y que fue defensora de los derechos de las personas de la comunidad LGBT (de la que también formaba parte), este hallazgo se dio a diez días de que se reportara su desaparición por parte de familiares y amigos.