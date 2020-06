Asesinan a sujeto en supuesto bar clandestino de colonia del Valle

Your browser does not support the video tag.

Un hombre, cuya identidad permanece en resguardo, fue asesinado a balazos en la colonia Del Valle, de la capital de Puebla, la mañana de este viernes, en el interior de una casa que presuntamente vendía bebidas alcohólicas de manera clandestina.

Según primeros reportes, minutos después de las 5:00 horas se escucharon detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del inmueble, ubicado en la avenida Valle San Luis y Jardín del Ángel, y habrían sido los vecinos quienes avisaron a las autoridades.

Efectivos y paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) arribaron para confirmar el altercado y la muerte del masculino, por lo que acordonaron la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó del levantamiento del cuerpo.

Extraoficialmente, se dijo que fueron cuatro sujetos los que realizaron los disparos, mientras que vecinos reportaron en las últimas semanas una significativa afluencia de gente en el inmueble, donde se encontraron botellas de bebidas alcohólicas y se presume fue acondicionado para funcionar como bar.

Editado por David Celestino