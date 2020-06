Your browser does not support the video tag.

Con el fin de ayudar a que poblanos no salgan de sus casa para este Día del Padre, la Secretaría de Economía firmó un convenio con Uber Eats, Rappi y el Consejo Taxista para que realicen entregas a domicilio con descuentos de hasta el 100 por ciento.

Dichas plataformas trabajarán coordinadamente con las empresas de alimentos y bebidas para envío a domicilio en el esquema #QuédateEnCasa.

Asimismo, esta estrategia tiene como objetivo que los restaurantes puedan aumentar sus ventas con dicho servicio y que ofrezcan en sus redes sociales esta opción utilizando la red de taxis del Consejo Taxista de Puebla.

Para este fin, Uber Eats, del 19 al 21 de junio, ofrece 100 por ciento de descuento en el servicio de entregas a domicilio en la compra a todos los micros y pequeños comercios, mientras que Rappi replicará un descuento también del 100 por ciento en el primer pedido del 19 de junio al 19 de julio.

En el caso del Consejo Taxista apoyará en repartos en distancias de uno a cinco kilómetros con un precio de 40 pesos por pedido y de 80 pesos de distancias mayores a cinco y hasta ocho kilómetros en servicios de envío de comidas, postres y regalos a domicilio, con el teléfono de contacto 22 25 35 40 80.

Por su parte las empresas de alimentos y bebidas podrán registrarse en el módulo para venta de alimentos a domicilio a través de plataformas que se encuentra en la página de la Secretaría de Economía.