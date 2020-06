Your browser does not support the video tag.

La pandemia de Covid-19 ha desencadenado una fuerte crisis económica. Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la economía mundial podría reducirse un 0.9% en vez de crecer un 2.5 por ciento como se preveía.

Esto se debe a que en los países más desarrollados entre un 27 por ciento y 40 por ciento de la población no cuenta con los ahorros suficientes para no trabajar durante varios meses y en América Latina este porcentaje es aún más elevado por el alto nivel de participación en el sector informal.

Mientras que la economía tradicional afronta una de las mayores crisis registradas, diversos analistas han confirmado que el precio de Bitcoin podría alcanzar hasta USD $12,000 en el próximo mes y desencadenar una tendencia alcista en la economía digital para lo que resta del año.

Por estos motivos, el 2020 parece ser el año ideal para sumergirse en el mundo digital y obtener ventajas de la tecnología y la criptoeconomía.

Dentro de este ámbito, destaca AirBit Club, un club de educación financiera que permite a sus socios generar ingresos fijos en activos digitales al emprender su propio negocio.

Diariamente, AirBit Club realiza un promedio de 27,000 a 31,000 transacciones de pagos en Bitcoin y solo en los últimos dos meses ha superado las 65,000 transacciones en México, lo que representa un empuje significativo para la economía.

Los negocios digitales son la oportunidad de trabajar desde casa, automatizar procesos y aprovechar las facilidades que ofrece la tecnología. Con más de cinco años en la industria y 2 millones de socios, AirBit Club es la oportunidad de construir un negocio próspero que se beneficie de la economía digital.