Vinculan a proceso a sujeto por intento de feminicidio en Pahuatlán

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía general del Estado (FGE) obtuvo vinculación a proceso en contra Sergio N, por tentativa de feminicidio en agravio de su pareja sentimental el pasado 8 de julio de 2019, en la localidad de Xolotla, Pahuatlán; el imputado permanece en prisión preventiva.

Así lo informó el órgano judicial, en un comunicado, donde refirió que la víctima se encontraba en su domicilio con sus hijas y Sergio N, quien la atacó con un machete tras negarse a tener relaciones con él, mientras que, al ser descubierto huyó.

Apenas el pasado 10 de junio de 2020 agentes estatales de investigación cumplieron una orden de aprehensión en contra del presunto responsable del ataque, deteniéndolo en la comunidad de Acahuales, en Pahuatlán.

En audiencia el 15 de junio, Sergio N fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Editado por David Celestino