El secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, informó que son 161 reclusos los que se han contagiado con Covid-19, de los que 11 han fallecido; tras la manifestación del miércoles, se acordó mantener comunicación con sus familiares.

En rueda de prensa, aunque no precisó de cuáles penales son, comentó que, de la cifra total, 150 los que se mantienen activos con el virus y de éstos, 140 están en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa), siendo 136 hombres y cuatro mujeres.

Los otros diez, dijo, se encuentran hospitalizados debido a que su estado de salud es más complicado que de los otros reos, aunque no especificó en qué nosocomio están. Los 11 decesos que se han registrado hasta el momento representa el 6.8 por ciento del total de reclusos contagiados.

Estos datos muestran que, de lunes, que fue el último día que dieron el reporte de personas privadas de su libertad con el virus a este jueves, aumentaron 17, pues en esa ocasión se habían contabilizado 144.

Acuerdan con familiares estar en comunicación

Respecto a la manifestación que ocurrió el miércoles por la tarde en las afueras de las instalaciones del Ciepa por parte de familiares de los reos, Méndez Márquez señaló que personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se trasladó para atender sus inquietudes.

Ante esto, agregó se acordó establecer las medidas necesarias para que se les informe constantemente del estado de salud de los internos, así como de la propia alimentación que están recibiendo, además de implementar un mecanismo para que estén en comunicación entre internos y familiares a través del uso de la tecnología.