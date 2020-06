Your browser does not support the video tag.

Tras la protesta de trabajadores de limpia de Atlixco, la Comuna acordó separar a tres supervisores que presuntamente pedían cuotas, sin resolver la destitución del titular, acusado de ordenarlas; los cobros provienen de administraciones pasadas, acusaron afectados.

Lo anterior de acuerdo con Irma, cuñada de Héctor –nombres elegidos como anonimato–, quien es uno de los seis empleados que fueron detenidos el pasado 16 de junio, por protestar contra el cobro de cuotas, supuestamente ejercido por el jefe del Servicio de Limpia, Gerardo Conde Huerta, junto a tres supervisores.

Entrevistada por este medio, comentó que el trabajo de limpia generalmente es ejercido por varios integrantes de una sola familia, pasando de generación, por lo que el cobro de cuotas ha sido una constante desde hace años, que no es exclusivo de la actual administración.

“Se han hecho de la vista gorda. Se sabe de esa corrupción desde antes, solamente que hasta ahorita, lo que lo detonó fue el exceso de cobro”, expresó.

Precisó que el conflicto surgió porque con la llegada de Conde Huerta, les aumentaron las cuotas en 300 por ciento, pues anteriormente se les exigía un pago de mil pesos, que había subido a 3 mil, por estar en la recolección en camiones.

CDH, sin abogados para atender queja

Irma aseveró que aquellos que se negaban a pagar eran cambiados de función o zona, poniendo por ejemplo que a algunos los “mandaban a barrer, donde el ingreso es menor”.

Héctor le mencionó que durante la protesta, las autoridades les dijeron que “que les iban a enviar a los granaderos” si no se iban, por lo que fue alrededor de las 11 cuando arribaron elementos de seguridad para detenerlos y llevárselos a la comandancia.

“Lo que dice mi cuñado es que detienen a uno, y en el intento de quitárselo a los policías, se cae, y ahí lo agarran y se lo llevan”, explicó.

La cuñada indicó que al enterarse de la situación en redes sociales, ella llamó a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) estatal, aproximadamente a las 11:30, donde le dijeron que “no tenían abogados” por el momento, para atender la situación.

Ante ello, le aseguraron que dentro de una hora le regresarían la llamada, para lo cual, “nunca se comunicaron ni nada”, siendo que hora después volvió a llamar, sin que le respondieran.

Les piden levantar queja ante Contraloría

Fue entonces como se trasladó, a las 13:00, a la comandancia junto con su hermana –esposa de Héctor– donde les dijeron que no podían ver al detenido “hasta que terminara el procedimiento”; subrayó que fue hasta las 16:00 cuando los trabajadores fueron trasladados a la Contraloría municipal, para levantar la queja contra Conde Huerta y los tres supervisores.

Irma aseveró que durante el proceso, no les permitieron tener contacto con los empleados detenidos, ni que ellos tuvieran comunicación entre compañeros.

Comentó que, de acuerdo con lo relatado por Héctor, en la Contraloría les dijeron que al día siguiente regresaran a sus puestos de trabajo “como si no hubiera pasado nada”, con la garantía de que ninguno sería despedido; además, la dependencia les pidió que comunicaran al resto de los quejosos que también acudieran para presentar la denuncia.

Al día siguiente, en una reunión a puerta cerrada y sin representante legal, el presidente municipal, Guillermo Velázquez Gutiérrez, acordó con ellos que los supervisores acusados serían dados de baja temporalmente, mientras se realizaban las investigaciones en su contra.

No obstante, Héctor comentó a su cuñada que el edil no se comprometió a lo mismo con respecto al director del Servicio de Limpia, quien continúa en el cargo.

El ayuntamiento informó en un comunicado que acordaron no realizar en un futuro más manifestaciones, ya que “perjudican directamente a la ciudadanía”, aunado a que los pone en riesgo ante un posible contagio de Covid-19.