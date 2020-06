Sepultan a Gardenia y Dulce, asesinadas en Acajete

Your browser does not support the video tag.

Este jueves fueron sepultados los restos de Gardenia Ortega Flores y su hija Dulce Mora Ortega en el panteón de La Magdalena Tetela, en Acajete, cuyos cuerpos fueron hallados dentro de su vehículo calcinado el pasado viernes.

Antes del sepelio, se les realizó una ceremonia a cargo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual pertenecían, y entre cantos y mariachi llevaron los féretros, uno caoba y otro blanco, al panteón.

Entre los asistentes se encontraron familiares de las víctimas y compañeros de estudio de la pequeña de 11 años, quienes con flores y fotografías adornaron la última morada de las fallecidas.

En el cementerio fueron soltados globos de colores en honor a la pequeña Dulce. Mientras, las voces de los familiares clamaron justicia a las autoridades.

Por su parte, esta mañana, el gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que ya fue identificado el responsable del doble feminicidio, pero no dio a conocer su nombre, aunque familiares señalan a la expareja sentimental de Gardenia como el principal sospechoso.

Cabe mencionar que fue el pasado 12 de junio cuando los cuerpos de las víctimas fueron encontradas dentro de su vehículo calcinado en un paraje de Santa María Nenetzintla.