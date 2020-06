Your browser does not support the video tag.

Tras los reportes de presunta tala clandestina en un predio del cerro de “La anca”, ubicado en Tetela de Ocampo, en la Sierra Norte de Puebla, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sugirió que el asunto se denuncie ante la Pofepa.

A través de una carta, Ángulo 7 pidió a la Semarnat su posicionamiento respecto a dicha problemática, señalada por la fundación Fundación Rafael Bonilla Arte y Cultura a raíz del que dependencia concedió “Autorización de aprovechamiento de recursos maderables en terrenos forestales” a a nombre de Jovita Mendoza López el 10 de abril de 2019, con oficio DGF/SGPARN/1571/2019.

En respuesta, Diana Aspiros Heras, Directora de Información de la Semarnat, confirmó que tal permiso fue otorgado por la delegación de la dependencia en Puebla “por un volumen de 131 m3 para una sola época de aprovechamiento o corta”.

También refirió que, el pasado 20 de febrero, el titular presentó su informe de ejecución y que, en el Sistema Nacional de Gestión Forestal, donde reside la información del sector, “no aparece que haya aprovechado volumen alguno”.

En tanto, el 29 de abril la delegación emitió remisiones forestales (permisos para transportación de material forestal) para el volumen total mencionado.

Sobre la presunta tala denunciada, indicó que “la Delegación de la Semarnat en Puebla no tiene conocimiento de una denuncia”, por que “se sugiere que se turne a la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) para que determine lo procedente”.

Cabe recordar que, el pasado 14 de junio,María Xóchitl Bonilla Pedroza, presidenta de la fundación, refirió que, desde abril de 2019, comunicó la situación al alcalde de Tetela, Juan López Salazar, pues ha causado bloqueo del flujo del agua y ablandamiento de la tierra, lo cual crea riesgo de inundaciones y deslaves.